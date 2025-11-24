نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با وزیر امور خارجه در مسقط دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن صبح امروز در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گزارشی از تحولات مرتبط با یمن ارائه کرد و خواستار تداوم حمایت‌های ایران از نقش و تلاش‌های سازمان ملل برای کمک به بهبود اوضاع و پیگیری روند صلح در یمن شد.

وزیر امور خارجه ضمن محکوم‌کردن تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه همزمان با تداوم محاصره و اعمال تحریم علیه یمن، نسبت به پیامد‌های قانون‌شکنی اسرائیل در گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه هشدار داد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: دبیرکل سازمان ملل متحد ، عراقچی
خبرهای مرتبط
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
دیدار سفیر جدید ایران در نروژ با وزیر امور خارجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر آنچه از انتخابات تناسبی شوراها باید بدانید
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
آخرین اخبار
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
هر آنچه از انتخابات تناسبی شوراها باید بدانید
دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس با عراقچی
رئیس‌جمهور صرفاً دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان را انتخاب می‌کند
رئیس‌جمهور صرفاً دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان را انتخاب می‌کند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی شهادت دکتر مرتضی رضیعی
شرایط اقتصادی برای دولت و مردم قابل قبول نیست
برپایی مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره)
گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
رایزنی وزیران خارجه ایران و عمان در مسقط
شمخانی: بسیج، ایمانی است که نه دستور می‌خواهد نه نمایش
سردار جلالی: «فناوری» حرف اول را در جنگ‌های نوین می‌زند
واکنش سفارت ایران به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت
سفر وزیر امور خارجه به عمان
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای لبنانی به مناسبت روز استقلال لبنان
سفر وزیر امور خارجه به عمان
تصمیم دولت برای تأمین کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز
تشکل‌های دانشجویی در پیگیری حقوقی مطالبات جنگ ۱۲ روزه نقش‌آفرین باشند
مهاجرانی: نقد رئیس‌جمهور ناظر بر اصلاح ساختارهاست، نه متوجه افراد