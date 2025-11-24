باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز کاوشهای جوی و رادار هواشناسی بندر کیاشهر اعلام کرد: تحلیل دادههای هواشناسی نشان میدهد که آبان امسال یکی از غیرمعمولترین ماههای دو دهه اخیر در این شهر بوده است.
بارش ماهانه فقط ۹.۹ میلیمتر ثبت شد؛ یعنی ۹۷ درصد کمتر از سال گذشته و ۹۵ درصد پایینتر از میانگین بلندمدت. همین کاهش شدید موجب شد تعداد روزهای بارشی از ۱۵ روز سال قبل، به تنها ۴ روز در آبان ۱۴۰۴ برسد.
در کنار کمبارشی، دما نیز رفتاری متفاوت داشت. میانگین دمای ماهانه نسبت به سال گذشته ۳ درجه افزایش را نشان داد.
این گرمایش نشانهای از غلبه الگوهای پایدار و کمفشار در منطقه است؛ الگویی که آسمان گیلان را بیش از حد معمول صاف و آفتابی نگه داشت.
پیامد این ترکیب گرمتر و آفتابیتر بودن را موجب شد و همین طور افزایش ۵۱ درصدی تبخیر و کاهش محسوس رطوبت مؤثر خاک و سطح زمین.
وقوع مههای مکرر در کنار کمبارشی قابل توجه هم مهمترین رخدادهای جوی آبان ۱۴۰۴ در ایستگاه سینوپتیک بندر کیاشهر بودند.
این روند، هشداری برای تداوم خشکی فصلی در یکی از مرطوبترین مناطق کشور است؛ موضوعی که نیازمند توجه ویژه کشاورزان، برنامهریزان و مدیران منابع آب در آستانه سال زراعی جدید خواهد بود.
در واقع آبان ۱۴۰۴ در کیاشهر به عنوان یکی از متفاوتترین و خشکترین آبانهای ۲۰ سال اخیر ثبت شد؛ ماهی که مه و خشکی چهره معمول پاییز کیاشهر و گیلان را تغییر داد.
منبع: روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان