یک خانواده به عشق حضرت زهرا (س) دست به اقدامی ماندگار زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه مدار در این قسمت به سراغ خانواده‌ای رفته است که با برپایی یک موکب در محله صادقیه تهران میزبان عزاداران فاطمی هستند که بخشی از آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حضرت زهرا (س) ، ایام فاطمیه (س) ، حضرت فاطمه(س)
خبرهای مرتبط
ویژه‌برنامه‌های مرکز کودک و نوجوان سیما در ایام فاطمیه
تدارک ویژه شبکه نمایش برای ایام فاطمیه
سیمای فاطمی در قاب تلویزیون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هادی مرزبان، هنرمند نام‌آشنای کشور
نگاهی به فیلم‌های حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر/ روایت‌هایی از جنگ، عشق، مهاجرت و انسانیت
آیا زندگی حضرت زهرا (س) تنها محدود به دعا و عزاداری بود؟ + فیلم
خانه هنرمندان ایران، میزبان مجموعه عکس مستند «سینماحقیقت» می‌شود
موکب خانوادگی، میزبان عزاداران فاطمی در تهران + فیلم
سفارش شهید آوینی به پیشکسوت سینمای مستند + فیلم
بازیگر فیلم «شعله» درگذشت
آخرین اخبار
بازیگر فیلم «شعله» درگذشت
موکب خانوادگی، میزبان عزاداران فاطمی در تهران + فیلم
سفارش شهید آوینی به پیشکسوت سینمای مستند + فیلم
آیا زندگی حضرت زهرا (س) تنها محدود به دعا و عزاداری بود؟ + فیلم
نگاهی به فیلم‌های حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر/ روایت‌هایی از جنگ، عشق، مهاجرت و انسانیت
خانه هنرمندان ایران، میزبان مجموعه عکس مستند «سینماحقیقت» می‌شود
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هادی مرزبان، هنرمند نام‌آشنای کشور
وزیر فرهنگ درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت
مدرسه‌ای خاص و جذاب که با تولید و مهارت گره خورده است + فیلم
یک پژوهشگر فلسفه از حضرت زهرا (س) الگو گرفته است + فیلم
«به باد هم بگو» از آرژانتین جایزه گرفت/ فیلم خانی به اسپانیا رفت
اردوی دانش‌آموزی «یوز» آغاز شد
تابلو «وداع آخر» در شب شهادت دختر نبی (ص) رونمایی شد
تلاوت شنیدنی سوره حمد توسط حامد شاکرنژاد + فیلم
تدارک ویژه شبکه نمایش برای ایام فاطمیه