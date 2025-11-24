باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هم‌زمان با ایام سوگ و شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر‌های مطهر دو یادگار سال‌های حماسه و ایثار، پس از بدرقه باشکوه فرزندان حضرت زهرای اطهر (س) در کاروان شاهدان بصیر به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، در دو نقطه مقدس کهف‌الشهدای زیباشهر و بوستان شهدای والفجر آرام گرفتند.

این مراسم پرشکوه که با حضور حماسی و وصف‌ناپذیر مردم غیور و ولایت‌مدار شیراز، در کنار مسئولان ارشد شهری، استانی و نهاد‌های نظامی و انتظامی برگزار شد، جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق و ارادت مردم به مقام شامخ شهدا و اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت و فضای سومین حرم اهل‌بیت (ع) را معطر به عطر شهادت و ایثار کرد.

در این مراسم حضور چشمگیر مردم، صحنه‌هایی به‌یادماندنی از عشق و ارادت به شهیدان را خلق کرد.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در آیین تشییع و خاک‌سپاری پیکر یک شهید گمنام در کهف‌الشهدای شهرک زیباشهر اظهار داشت: سلام بر شهید گمنامی که امروز خانواده‌اش در کنار پیکر مطهرش نیستند، اما شما مردم شیراز با عشق و ایمان، تشییع‌کننده این شهید شدید.

او با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و هفته بسیج، افزود: امروز در سراسر کشور پیکر ۳۰۰ شهید گمنام تشییع می‌شود و ما در نقاطی از شیراز میزبان این عزیزان هستیم.

اسدی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ عزت و سربلندی ایران، خاطرنشان کرد: این ایران عزتمند، مدیون جان‌فشانی بیش از ۲۰۰ هزار شهید است و امروز پس از چهل سال، پیکر مطهر این شهیدان به آغوش میهن بازمی‌گردد.

این مقام ارشد مدیریت شهری شیراز با بیان اینکه زیباشهر به‌عنوان آرامگاه دائم این شهید گمنام انتخاب شد، تصریح کرد: مردم غیور این منطقه با شور و شعفی وصف‌ناشدنی استقبال کردند که این شهید در میان آنها آرام گیرد.

او افزود: این مکان، زیارتگاهی خواهد شد برای درخواست حاجات و تجلیل از مقام شامخ شهدا.

اسدی همچنین از تمامی دست‌اندرکاران این مراسم شامل سپاه فجر استان فارس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، اصحاب رسانه و همکاران شهرداری تشکر کرد و گفت: راه شهدا، امروز برای ما خدمت به مردم است و امیدوارم خدمت‌گزاران خوبی باشیم.

پیام شهیدان؛ ولایت‌مداری، رمز ماندگاری ملت ایران

سردار سرتیپ هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، نیز در این مراسم با اشاره به تشییع مظلومانه حضرت زهرا (س) که تنها با حضور پنج تن همراه بود، خطاب به مردم اظهار کرد: درود بر غیرت شما؛ شهیدی بعد از ۳۹ سال، تکه‌استخوانی از او، ولی این‌چنین پرشور به استقبالش آمدید.

او افزود: این شهید بزرگوار، یادگار عملیات کربلای پنج و رمز حماسه‌اش یا فاطمه الزهرا بود. شهدا، همه مادری زهرایی بودند و بی‌شک در آخرین لحظات، سر بر دامان مادر سادات نهادند.

سردار جمالی با بیان اینکه شهید گمنام، نماد مظلومیت و غربت است، تصریح کرد: کسی از احوال پدر و مادر، خواهر و برادر یا تأهل و تجردش آگاه نیست، اما همگان می‌دانند که او پس از ۳۹ سال، مأموریتی دارد و حامل پیامی از شهدا به مردم است.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس گفت: پیام شهید گمنام به مردم قدرشناس زیباشهر این است: مردم شریف، بعد از ۳۹ سال غربت آمدم تا بگویم ما برای این خاک، برای ناموس، برای دین، برای وطن و برای انقلاب، تا آخرین قطره خون ایستادگی کردیم. ما رفتیم، اما نگذارید آرمان ما برود؛ آرمان ما دین‌مداری و ولایت‌مداری شماست، همان‌گونه که ما با بذل جان، برادری خود را با ولی زمان ثابت کردیم، شما نیز به تمسک به ما و به پیروی از دردانه رسول خدا، حضرت فاطمه زهرا (س)، پشت سر ولی بمانید که این رمز ماندگاری است.

او با بیان اینکه زیباشهر امروز حریمی مقدس است، خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار، شهر زیباشهر را منور و به آن تقدس بخشید. دیروز، اینجا تنها کوه‌پایه‌ای از سنگ و خاک بود، اما از امروز، مزار عاشقان، عارفان و دلسوختگان است. اینجا از این پس، محل دفن امام‌زاده‌ای است که قدرت شفاعت دارد، چرا که رهبر معظم انقلاب فرمودند: شهدا امام‌زادگان ما هستند.

گفتنی است، شهرداری شیراز با طراحی یک المان بسیار زیبا، این مکان را به‌عنوان کهف‌الشهدای دوم کشور معرفی و آن را میعادگاه عاشقان و دلسوختگان خواهد کرد.

یادآور می‌شود، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام هم‌زمان در بوستان شهرک والفجر نیز برگزار شد؛ بنابراین گزارش، شیراز در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، با خاک‌سپاری دو شهید گمنام دفاع مقدس در کهف‌الشهدای زیباشهر و بوستان شهدای والفجر، در رویدادی معنوی و حماسی، ارادت بی‌شائبه خود را به آرمان‌های شهدا و اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشت و این اماکن را به زیارتگاه‌هایی مقدس و میعادگاه عاشقان تبدیل کرد.