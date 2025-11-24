معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: تخفیف‌های غیر واقعی از سوی بازرسان اتاق اصناف در حال رسیدگی است و مردم مراقب کلاهبرداری‌ها در این زمینه باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهنام نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درخصوص تخفیف‌های  بازار  جمعه سیاه اظهار داشت:با توجه به نزدیک شدن ایام فروش فوق‌العاده و افزایش تقاضای عمومی برای خرید، کالاهایی نظیر پوشاک، کیف و کفش، و لوازم آرایشی بهداشتی در این مدت افزایش خواهند یافت. 

وی ادامه داد: برخی از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند. بازرسان ما در اتحادیه‌ها به شناسایی این واحدها پرداخته و در نظر دارند که هیچ صنفی بدون مجوز کسب فعالیت نکند.

او بیان کرد؛همچنین، در مورد حراج‌ها و تخفیف‌های نامتعارف که ممکن است ارائه شود، اتاق اصناف ایران طرح نظارتی برای بازرسان خود ابلاغ کرده است.

نیکمنش تأکید کرد: تخفیف‌هایی که در برخی فروشگاه‌ها اعلام می‌شود، ممکن است غیر واقعی باشند. به عنوان مثال، اگر یک فروشگاه اعلام کند که تخفیف ۹۰ درصدی دارد، باید این تخفیف واقعی باشد و قیمت‌های اصلی باید به‌درستی در فاکتورها درج شود. 

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران افزود: ما از مردم درخواست می‌کنیم که فاکتور خرید خود را از واحدهای صنفی که تخفیف می‌دهند، دریافت کنند. این فاکتورها باید حاوی قیمت واقعی و درصد تخفیف باشند تا اطمینان حاصل شود که تخفیف‌ها واقعی هستند.

وی ادامه داد: در مورد نظارت بر قیمت‌ها، باید بگوییم که برخی اقلام، مانند اقلام اساسی، تحت نظارت مستمر قرار دارند. اما اقلامی مانند پوشاک جزو اقلام ضروری نیستند و نظارت بر آن‌ها بیشتر بر اساس شکایات مصرف‌کننده انجام می‌شود. 

او گفت: در صورتی که شهروندان شکایتی داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ با ما در ارتباط باشند.

وی اظهار داشت: بازرسان  در سراسر کشور به صورت دو شیفت دارن انجام وظیفه می‌کنند و بلافاصله به شکایات رسیدگی خواهند کرد.

وی ادامه داد: در نهایت، هدف ما این است که تخفیف‌ها واقعی و مطابق با نیازهای مصرف‌کنندگان باشد و از مردم خواسته می‌شود تا با دریافت فاکتورها و گزارش تخلفات، به بهبود این فرآیند کمک کنند. 

 

 

