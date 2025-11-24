باشگاه خبرنگاران جوان - درمندرا یکی از محبوبترین ستارههای سینمای هند بود که اجرای نقشهای متنوعش او را به چهرهای تعیینکننده در فیلمهای بالیوودی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تبدیل کرد.
این بازیگر که قرار بود در ۸ دسامبر ۹۰ ساله شود، طی هفتههای گذشته چندینبار در بیمارستانی در بمبئی بستری و سپس مرخص شده بود.
درمندرا که اغلب به «هیمَن» بالیوود شهرت داشت، معمولاً نقش قهرمانی کلاسیک و کهنهکار را ایفا میکرد که قدرت و صحنههای اکشن را با لطافت و ظرافت یک شخصیت عاشقانه درهم میآمیخت؛ ترکیبی که او را به یکی از نمادینترین بازیگران تاریخ سینمای هند تبدیل کرد.
«هیمَن» شخصیت معروف کارتونی دههٔ ۸۰ است؛ این شخصیت نماد قدرت بدنی اغراقآمیز، مردانگی کلیشهای و قهرماننمایی فانتزی است.
اگرچه بیشتر شهرت او بهخاطر نقشهایی بود که در آنها تجسم قهرمانی بزرگنمایی شده، درستکار، میهندوست و بیباک بود، اما بازیهای دلنشینش در فیلمهای عاشقانه نیز او را در میان عموم مردم محبوبتر کرد.
بازی درمندرا در فیلم «شعله» (۱۹۷۵) — از بزرگترین فیلمهای تاریخ سینمای هند — برای او محبوبیتی ماندگار به همراه آورد.
نقشهای او در دیگر آثار پرفروش هندیزبان، از کمدی رمانتیک «محرمانه» (۱۹۷۵) گرفته تا درام اکشن «روستای من کشور منه» (۱۹۷۱)، او را به یکی از شناختهشدهترین چهرههای سینمایی آن دوران تبدیل کرد.
در همراهی با آمیتاب باچان در فیلم کلاسیک «شعله»، او نقش شخصیتی دوستداشتنی را ایفا کرد و جایگاه خود را بهعنوان یک اَبَرسِتاره تثبیت کرد. همکاری این دو نفر روی پرده سینما، یکی از مشهورترین زوجهای هنری تاریخ بالیوود را خلق کرد.
همچنین آثاری که او با هِما مالینی در آنها همبازی بود، یکی از محبوبترین همکاریهای بالیوود به شمار میرفت. این دو سپس با یکدیگر ازدواج کردند و بیش از دو دَهه در بیش از بیست فیلم حضور یافتند.
پس از انتشار خبر وفات درمندرا، مودی، نخستوزیر هند، با ابراز همدردی گفت که مرگ این بازیگر پایان یک دوره در سینمای هند است.
مودی در پلتفرم اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: او شخصیتی نمادین در سینما و بازیگری شگفتانگیز بود که به هر نقشی که ایفا میکرد، جذابیت و عمق میبخشید. نحوه اجرای نقشهای متنوع توسط او با دل بیشماری از مردم پیوند برقرار میکرد.
وزیر کشور هند نیز با ابراز همدردی نوشت: درگذشت دارمندرا که طی شش دهه با بهترین بازیگریاش دل هر شهروندی را لمس کرد، ضایعهای جبرانناپذیر برای سینمای هند است.
«او که از خانوادهای معمولی برخاسته بود، توانست هویتی ماندگار در صنعت سینما خلق کند. دارمندرا از آن دست بازیگرانی بود که هر نقشی را که لمس میکرد، جان میبخشید و با همین هنر، دل میلیونها تماشاگر از تمام گروههای سنی را به دست آورد. او از طریق آثارش همیشه در میان ما خواهد ماند.»
گاندی، رهبر یک حزب اپوزیسیون در هند نیز در یادبود این ستاره نوشت: خبر درگذشت بازیگر بزرگ، دارمندرا، بهشدت غمانگیز و ضایعهای جبرانناپذیر برای دنیای هنر هند است. سهم بیهمتای او در سینما طی نزدیک به هفت دهه همیشه با احترام و عشق یاد خواهد شد.
این افسانه واقعی بالیوود که نامش در فهرست بلندبالایی از فیلمهای سینمای هند وجود دارد، علاوه بر آثار مذکور، برای نقشهایی در فیلمهایی، چون «سیتا و گیتا»، «تعهد»، «توطئه»، «کاخ رویاها، «دختر رویایی»، «شجاعت»، «مرد آهنی» و «سلطان» شناخته میشد.
او آخرین بار در فیلم «حرفهات منو به دام انداخت» (٢٠٢٤) ساخته آمیت جوشی و آرادانا ساه در کنار شاهد کاپور و کریتی سانون ایفای نقش کرد.