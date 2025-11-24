شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از «حماسه فاطمی» مردم بصیر ایران در تشییع شهدای گمنام تجلیل کرد.

متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین.

مردم شهیدپرور ایران اسلامی در یک حرکت تمدن ساز دیگر، امروز به استقبال فرزندان حضرت زهرا رفتند و با یک حضور عاشورایی و حماسه آفرینی فاطمی، فرزندان ملت را در آغوش کشیدند و تا معراج بدرقه کردند. این حرکت عظیم و ملی و این رودخانه خروشان که در تهران و مراکز استان‌ها و اقصی نقاط کشور رخ داد بار دیگر یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه را زنده کرد و عطر شهادت را در سراسر کشور منتشر نمود.

شهدا که زنده‌اند و زنده کننده‌اند، بار دیگر فضای دل‌ها و شهر‌ها را زنده کردند و حیات طیبه فاطمی را به همه مردم هدیه دادند. این تشییع میلیونی و باشکوه در روز شهادت مادری که تشییع شبانه و غریبانه داشت، اظهار ارادت همیشگی مردم ایران به ساحت اهلبیت را نیز نشان داد و به همه ثابت کرد که پیوند مردم ایران با خاندان رسول خدا و شهدای راه حق، ناگسستنی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خاضعانه از بصیرت مثال زدنی ملت ایران تقدیر به عمل میاورد و پیام‌های این حرکت عظیم را می‌ستاید و قدرشناسی می‌کند.

