نماینده رهبر انقلاب نوشت: تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع کشور در پیامی شهادت هیثم علی طباطبایی را تسلیت گفت و نوشت: تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند.

 متن کامل پیام دریادار شمخانی بدین شرح است:

شهادت فرمانده هیثم علی‌طباطبایی و همرزمانش را به مردم لبنان، حزب الله قهرمان و جبهه مقاومت تسلیت می‌گویم؛ تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند؛ رژیم جعلی صهیونیستی جز زبان مقاومت را نمی‌فهمد.

 

 

