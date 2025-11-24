باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع کشور در پیامی شهادت هیثم علی طباطبایی را تسلیت گفت و نوشت: تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند.

متن کامل پیام دریادار شمخانی بدین شرح است:

شهادت فرمانده هیثم علی‌طباطبایی و همرزمانش را به مردم لبنان، حزب الله قهرمان و جبهه مقاومت تسلیت می‌گویم؛ تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند؛ رژیم جعلی صهیونیستی جز زبان مقاومت را نمی‌فهمد.