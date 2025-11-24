شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در بخش کنارتخته و کمارج شهرستان کازرون استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم شهیدپرور بخش کنارتخته و کمارج استان فارس برگزار شد. این مراسم با حضورسردار یدالله کشاورز، فرمانده لشکر ۱۹ فجر فارس، برگزار شد. نوای قرآن و مدیحه سرایی کربلایی حسن اسماعیلی از جمله برنامه‌های این مراسم بود،
 پیکر مطهر این شهید بزرگوار در میان موجی از عشق و ارادت مردم تشییع شد. حضور گسترده مسئولان محلی، نظامی و انتظامی و هیئات مذهبی، جلوه دیگری از وحدت و انسجام مردمی در مسیر تکریم شهدا بود.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

برچسب ها: شهدای دفاع مقدس ، تشییع شهدا ، سوژه خبری
