باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رسول اشرفی پور معاون امور سازمان منابع طبیعی گفت: امروز همانند روزهای قبل، نیروها سازماندهی شدند به طوریکه برخی از آنها در دامنه ای که دچار آتش سوزی شد، حضور داشتند و برخی نیروها در قالب اکیپ های سازماندهی شده در حال لکه گیری هستند.

وی با بیان اینکه روز گذشته آتش سوزی جنگل الیت روز مهار شده است، افزود: امروز شعله آتش نداشتیم، البته با اطفا تفاوت دارد و امروز تنها شاهد دوداز لکه ها بودیم که این امر نشان می دهد سرمای شب اثرگذار بوده به طوریکه سرمای شب جلوی شدت گرمای لکه ها را گرفته است.

اشرفی پور ادامه داد: اکیپ های زمینی کار خود را انجام می دهند که براساس آخرین گزارش از اکیپ هایی که در دامنه کوه هستند که براین اساس تاکنون ۷ تا ۸ لکه پاکسازی شد و در عین حال بالگردها مشغول آبپاشی روی عرصه ها هستند.

معاون امور سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه عرصه ها باید تا زمان خروج شرایط آب و هوایی از سکون و گرمای فعلی مدیریت و حفاظت شود، افزود: با خروج از شرایط آب و هوای فعلی این اطمینان حاصل می شود که اطفای کامل صورت گرفته است چراکه این دامنه صعب العبور است و حجم لاش برگ خشک قابل توجه است و این خشکی زمین و لاش برگ ها نمی توان دست کم گرفت، حال اینکه آتش سوزی را مهار کردیم نمی توان با اطمینان گفت اطفای کامل صورت گرفت چراکه اطفای کامل زمانی رخ می دهد که زمین مرطوب شود، از این رو باید مراقب صورت بگیرد تا در صورت مشاهده کانون آتش، آن را از بین ببریم تا کانون جدیدی گسترش نیابد.

وی با بیان اینکه آتش سوزی جنگل الیت کاملا سطحی است، تصریح کرد: آتش سوزی تنه ای و تاجی نداشتیم و تنها بدلیل شیب زیاد و لاش برگ خشک، ظرفیت بالقوه آتش تنه ای و تاجی داشت، اما خوشبختانه مشاهده نشد و رصد از طریق تصاویر ماهواره ای و گزارش نیروهای اجرایی زمینی، آتش سوزی عمدتا در کف جنگل است. گفتنی است سطحی که دچار آتش شد، مهار شده است، اما اطفای حریق منوط به مرطوب شدن زمین است.