رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده از سامانه بازارگاه، آینده روشنی پیش روی تولید نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: اکنون نهاده دامی در سامانه بازارگاه موجود نیست و با واگذاری امور توزیع به پشتیبانی امور دام تغییری در روند عرضه نهاده ایجاد نشده است.

به گفته وی، براساس آمار تولید تخم مرغ آبان به ۱۰۵ هزارتن رسیده است و آینده روشنی پیش روی تولیدکنندگان نیست.

کاشانی قیمت هرکیلو کنجاله سویا در بازار را ۴۵ هزارتومان و ذرت ۳۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ذرت ۳ برابر و کنجاله ۲ برابر نرخ مصوب عرضه می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران از افزایش جزئی قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و گفت: علی رغم افزایش قیمت درب مرغداری، کماکان مرغداران کمتر از قیمت تمام شده عرضه می شود به طوریکه قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان است، درحالیکه نرخ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان است که براین اساس مرغدار زیان سنگینی را متحمل می شود.

وی با اشاره به آینده بازار تخم مرغ گفت: مرغدارانی که توان خرید نهاده از بازار آزاد را دارند به تولید ادامه می دهند، در غیراین صورت از چرخه تولید خارج می شوند. گفتنی است مجموع صادرات از ابتدای سال حدود ۷۰ هزارتن است و با توجه به مشکلات تامین داخل به طور محدود صادرات در حال انجام است.