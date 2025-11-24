باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال تراکتور و نسف قارشی در چارچوب هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا امروز ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه مرکزی شهر قارشی ازبکستان به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، سدلار، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، مهدی هاشم نژاد، خامروبکوف، دورژدوک، لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم فوتبال نسف قارشی

نعمتوف، داورونون، شالا، چران، موخیتدینوف، نورولوف، نورچاوف، بخروموف، موخامدیف، نصرولائف و اشمرودوف

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: ضربه بازیکن نسف قارشی به تیر دروازه بیرانوند برخورد کرد.

دقیقه ۱۷: لوشکیا با پاس اسماعیلی فر گل اول تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۰: شوت آرام بازیکن تراکتور را گلر نسف قارشی در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۳: ‌دروژدک گل دوم تراکتور را به ثمر رساند، اما به علت آفساید این گل رد شد.

دقیقه ۲۳: ‌دروژدک گل دوم تراکتور را به ثمر رساند، اما به علت آفساید این گل رد شد.

دقیقه ۲۵: شوت اسماعیلی فر از کنار دروازه نسف قارشی به بیرون رفت.

دقیقه ۲۹: موقعیت برای نسف قارشی که تکل هلیلوویچ مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۳۵: ضربه سر دروژدک را گلر نسف قارشی در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۶: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن نسف قارشی به چران رسید که ضربه او را بیرانوند در اختیار رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تراکتور به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن نسف قارشی را مدافع تراکتور از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۸: ضربه دروژدک را گلر نسف قارشی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۱: ضربه بازیکن نسف قارشی به اوت رفت.

دقیقه ۶۰: ضربه چران از کنار خط عرضی دروازه تراکتور رد شد و گل نشد.

دقیقه ۶۳: ضربه آرام بازیکن نسف قارشی را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۵: ضربه امیر حسین حسین زاده از کنار دروازه نسف قارشی به بیرون رفت.

دقیقه ۶۶: شوت بازیکن نسف قارشی به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۶۸: شوت امیر حسین حسین زاده با اختلاف کم به بیرون از دروازه نسف قارشی رفت.

دقیقه ۷۰: ضربه سر خلیل زاده به بالای دروازه نسف قارشی رفت و گل نشد.

دقیقه ۷۸: ضربه بازیکن نسف قارشی با اختلاف کم به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۸۲: شوت بازیکن نسف قارشی را بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۳: ضربه دروژدک با اختلاف کم به بیرون از دروازه نسف قارشی رفت.

دقیقه ۸۵: هاشم نژاد موقعیت فوق العاده را نتوانست گل کند و ضربه اش با اختلاف کم به بیرون از دروازه نسف قارشی رفت.

دقیقه ۸۷: ضربه بازیکن نسف قارشی را بیرانوند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۲: ضربه مهدی ترابی را گلر نسف قارشی در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: شوت بازیکن تراکتور را گلر نسف قارشی در اختیار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تراکتور به پایان رسید.