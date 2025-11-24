تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران نخستین بازی خود را در مقدماتی جام ملت‌های آسیا با برتری پرگل پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز نخستین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مقابل چین تایپه برگزار کرد و در نهایت حریف را با نتیجه پنج بر صفر شکست داد.

نیمه اول این مسابقه با وجود حملات پردامنه تیم ایران و برخورد ضربات امیررضا ولی‌پور و محمد طاها کاویانی به تیر افقی دروازه حریف تا دقیقه ۴۵ با تساوی بدون گل جریان داشت تا اینکه در این دقیقه ماهان بهشتی کاپیتان تیم کشورمان گل اول شاگردان ارمغان احمدی را به ثمر رساند.

در نیمه دوم هم تیم ایران با ضربات امیر رضا ولی‌پور(۵۲) جعفر اسدی(۵۶) و محمد قاسمی(۸۳) و ماهان بهشتی(۱+۹۰) به گل رسید.

تیم ملی نوجوانان دومین بازی خود را از ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مقابل لبنان برگزار می‌کند.

 

