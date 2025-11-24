باشگاه خبرنگاران جوان _ ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رییس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا درخصوص مصوبات امروز این کارگروه مبنی بر تعطیلی روزهای سهشنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذرماه، توقف مازوتسوزی و تعطیلی کارخانهها اطلاعیهای صادر کرد.
متن اطلاعیه رییس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا به شرح ذیل است:
برابر مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، در روز دوشنبه مورخ سوم آذرماه ۱۴۰۴، با توجه به افزایش غلظت آلایندههای جوی و آلودگی هوا مقرر شد:
- همه ادارات و دستگاههای دولتی، مدارس و دانشگاههای شهرستانهای تبریز، آذرشهر، اسکو، عجب شیر، بناب، ملکان، لیلان، شبستر و مرند بجز بانکهای منتخب (با انتخاب شورای هماهنگی بانکها) و دستگاههای امدادی، درمانی و شیفتی تعطیل اعلام میشوند.
- در شهرستان مراغه، مقطع پیش دبستانی تعطیل، مدارس و دانشگاهها غیرحضوری و دستگاههای اداری دایر هستند.
- بقیه شهرستانها بهصورت عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
- طرح و زوج در تبریز از درب منزل اجرا خواهد شد و با رفت و آمد وسایل دودزا برخورد میشود.
- در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود و توصیه میشود مردم تا حد امکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند.
- با توجه به سطح آلودگی، شرایط فعلی برای همه سنین و برای همه شهروندان زیانآور اعلام میشود. مردم عزیز در این چند روز از عبور و مرور غیرضروری و از ورزش در فضای باز و بسته خودداری کنند.
- همچنین همانند روزهای گذشته، مازوتسوزی در نیروگاههای تبریز و بناب متوقف شده است و این نیروگاهها با گاز فعالیت خواهند کرد.
ـ همچنین به تمامی کارخانههایی که فعالیت آنها آلودگی زیادی ایجاد میکنند، تعطیلی اعلام شده است.
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی هم در پی صدور اطلاعیه وضعیت فعالیت مدارس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذرماه اعلام کرد:
پیرو پیگیری مدیران محترم مدارس و اولیا گرامی مبنی بر وضعیت فعالیت مجازی مدارس در مورخه چهارم و پنجم آذرماه، به اطلاع میرساند؛ بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فعالیت آموزشی مدارس در مناطق و نواحی که تعطیل شده است، به صورت مجازی در شبکه شاد انجام خواهد گرفت.
فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در تاریخ مذکور تعطیل و سنجش نوآموزان در زمان اعلامی بعدی صورت خواهد پذیرفت.
در روزهایی که به دلیل آلودگی و برودت هوا آموزشها به صورت مجازی برگزار میشود، مدیران محترم مدرسه موظف هستند، فرایند ارائه آموزش مجازی به دانشآموزان را ارزیابی و پایش نمایند.