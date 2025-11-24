عصر امروز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر ۳ شهیدگمنام هشت سال دفاع مقدس در شهرستان میناب تشییع و خاکسپاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نجفی- پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس باحضور پا شکوه وگسترده مردم از سه راهی بسیج، بلوار امام، تا سه راهی گلستان بردستان مردم شهیدپرور ولایت مدارمیناب تشییع شد.

پیکر یک شهید گمنام توسط مردم ولایت مدار میناب تشییع و در کوهستان پارک (بام میناب) تدفین شد.

شایان ذکر است این مراسم تشییع با حضور مقامات استانی و شهرستانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند.

شهدای گمنام از امروز سوم آذر سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) تا ۱۳ آذر روز وفات حضرت‌ام البنین (س)، درشش شهرستان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

شهرستان بندرعباس میزبان پنج شهید، میناب سه، رودان و حاجی‌آباد هر کدام دو شهید، بندرجاسک یک و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.