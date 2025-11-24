باشگاه خبرنگاران جوان -شورای اطلاع‌رسانی دولت عصردوشنبه (۳ آذرماه) با صدور اطلاعیه‌ای از مردم سراسر کشور برای حضور با شکوه در مراسم تشییع شهدای گمنام قدردانی کرد و پس از آیه شریفه، «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، آورده است: درود خدا بر آنان‌که در زمره مؤمنین قرار گرفتند و صادقانه با نثار خون خویش به آن عهدی که با معبود خود بستند وفا نمودند.

در این اطلاعیه آمده است: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جای‌جای ایران عزیزمان، عطرآگین حضور شهدایی شد که گرچه با عنوان گمنام بر دوش مردم قدرشناس کشورمان بدرقه شدند، اما نامشان در نزد پروردگار محفوظ و محبوب است.

شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه خود تاکید کرد: اینکه مردم شریف ایران، چهاردهه پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله و در میان بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای شدید دشمنان، این چنین برای بدرقه فرزندان ایران به میدان آمدند، بار دیگر به خوبی نشان داد که خداوند چگونه شهدا را مشمول لطف و عنایت خود قرار داده و راهشان چه پرنور و پر رهرو است.

این اطلاعیه با بیان اینکه شورای اطلاع‌رسانی دولت، ضمن تقدیر از تمامی دستگاه‌های کشور و به خصوص ستادکل نیرو‌های مسلح برای برگزاری باشکوه این مراسم، از مردم شریف ایران که همزمان استقبال و بدرقه‌ای تاریخی را برای فرزندان و مدافعان وطن شکل دادند، تشکر می‌کند، آورده است: امروز پیکر مطهر ۳۰۰ تن از شهدای گمنام ما، قوی‌تر از هر رسانه‌ای پیام اتحاد، انسجام و تعلق مردم به ایران عزیزمان را به گوش جهان مخابره کرد.

آیین تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) باحضور مردم قدرشناس و شهید پرور از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور سخنرانی کرد و محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص)، حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران و سایر مسئولان و شخصیت‌ها نیز حضور داشتند.

همچنین امروز در بیشتر شهر‌های ایران اسلامی، آیین تشیع ۲۰۰ شهید گمنام با حضور پرشور مردم کشورمان برگزار شد.