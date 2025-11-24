معاون استاندار و جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از غیر حضوری شدن تمامی مدارس استان به دلیل استمرار آلودگی هوا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جواد حقلطفی کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا ،تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سهشنبه /چهارم آذرماه ۱۴۰۴/ بهصورت غیرحضوری است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهد بود و هیچگونه فعالیت حضوری در این بخشها انجام نخواهد شد.
معاون استاندار و جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین در ادامه اعلام کرد: فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
حق لطفی یادآور شد: تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی، بانکها و شرکتهای بیمه طبق روال عادی در روز سهشنبه دایر بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند داد.
منبع ایرنا