باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار برگزیده ششمین مسابقه عکس حوادث و سوانح که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف برگزار شد، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه در سخنان ابتدایی خود تاکید کرد که «در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استثمار با دروغ‌های بزرگی به نام مردم و ملت به ما حمله کرد و این نمایشگاه این دروغ حمایت از مردم را آشکار کرد.»

شالچی با اشاره به ضرورت انتقال حقیقت این وقایع، اظهار داشت: «وفاداری ما به شهدا با انتشار روایت صادق از این جنگ صورت می‌گیرد و پیروزی نهایی وقتی است که این واقعیت در خاطره جمعی و ملی مردم تثبیت شود.»

شالچی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا، از هنرمندانی که با وجود دشواری‌ها این تصاویر را ثبت کرده‌اند قدردانی کرد و از پژوهشکده سوانح طبیعی و نیز توجه وزیر علوم نسبت به برگزاری این رویداد تشکر به عمل آورد.