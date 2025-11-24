یک رسانه یونانی در گزارشی به بررسی وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از او تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت یونانی «gazzetta» نوشت: مهدی طارمی هر بار وارد زمین می‌شود، تمام توانش را خرج می‌کند و معمولاً جریان بازی را به سود تیمش تغییر می‌دهد. مهاجم ۳۳ ساله ایرانی سال‌هاست که ثابت کرده یک تمام‌کننده مادرزاد و یکی از بهترین گلزنان آسیا است.

طارمی در طول دوران حرفه‌ای خود در ۱۹ رقابت مختلف حضور داشته و تنها در دو تورنمنت – جام حذفی ایتالیا و سوپرجام ایران – موفق به گلزنی نشده است.

او در ۳۳۱ بازی حرفه‌ای، ۱۵۹ گل و ۷۳ پاس گل به ثبت رسانده؛ یعنی در مجموع در ۲۳۲ گل تیم‌هایش نقشی مستقیم یا غیرمستقیم داشته است.

در تیم ملی ایران نیز یکی از ارکان اصلی است؛ جایی که پس از رسیدن به ۱۰۰ بازی ملی، شمار گل‌هایش را به ۵۴ گل رسانده است.

طارمی در یونان؛ ۸ گل در ۴۰۴ دقیقه

با مرور کارنامه او در المپیاکوس، یک نکته کاملاً روشن است: طارمی در یونان هم یک «تمام‌کننده» است.

مهاجم ایرانی تاکنون در ۱۲ مسابقه برای المپیاکوس به میدان رفته و تنها در ۴۰۴ دقیقه موفق به ثبت ۸ گل شده؛ ۶ گل در لیگ و ۲ گل در جام حذفی.

این آمار یعنی طارمی هر ۵۰ دقیقه یک بار گل می‌زند؛ رکوردی فوق‌العاده برای مهاجمی که اغلب به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین می‌شود.

بخش قابل توجهی از گل‌های طارمی زمانی به ثمر رسیده که او از نیمکت وارد میدان شده است:

مقابل پانسرراییکوس: ورود در دقیقه ۶۸ و زدن دو گل در دقایق ۸۸ و وقت‌های اضافه؛ تکمیل پیروزی ۵–۰.

برابر آاِک: حضور در ترکیب اصلی کنار ال‌کعبی و گلزنی در دقیقه ۶۷ برای ثبت برد ۲–۰.

مقابل آریس: بازی به‌عنوان فیکس و گلزنی در دقیقه ۶۰؛ نمایشی چشمگیر.

برابر آترو میتوس: ورود در دقیقه ۶۷ و زدن دو گل در دقایق ۸۱ و ۹۰؛ پایان دادن به هرگونه فشار روی تیم و هواداران.

دیدار جام حذفی مقابل آستراس تریپولی: دو گل سریع در دقایق ۱۳ و ۱۸ و یک پیروزی آسان برای المپیاکوس؛ همان مسابقه‌ای که مندلیبار گفت تنها نکته مثبتش «نتیجه» بوده است.

خوسه لوئیس مندلیبار، سرمربی باسکی المپیاکوس، تا زمانی که الکعبی آماده باشد خط حمله را با او می‌چیند. طارمی هم می‌دانست با حضور در یونان، شاید انتخاب اول نباشد؛ اما نمایش‌هایش نشان می‌دهد چه‌قدر برای تیم ارزشمند است و چطور توانسته با دقایق محدود، بیشترین بهره را ببرد.