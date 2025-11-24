\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0644\u0627\u0644\u0647\u200c\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0634\u0627\u0645 \u063a\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0634\u0627\u0647\u0686\u0631\u0627\u063a \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\n\n