به احتمال زیاد نام یک بازیکن طی روز‌های آینده به لیست بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران اضافه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال‌الدین ماشاریپوف وینگر ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که طی هفته‌های گذشته به دلیل مصدومیت از تمرینات گروهی دور بود، قرار است امشب برای انجام‌ام‌آر‌آی جدید به مرکز پزشکی معرفی شود تا وضعیت دقیق مصدومیت او مشخص شود.

این آزمایش برای تعیین میزان ترمیم آسیب‌دیدگی و سنجش آمادگی ماشاریپوف جهت بازگشت به تمرینات پرفشار انجام می‌شود. کادر پزشکی استقلال پس از بررسی نتایج‌ام‌آر‌آی، نظر نهایی خود را درباره زمان ورود این بازیکن به تمرینات گروهی اعلام خواهد کرد.

در صورتی که نتیجه ارزیابی‌ها روند درمانی این بازیکن را تأیید کند، احتمال اضافه شدن ماشاریپوف به فهرست استقلال در روز‌های آینده بسیار زیاد است و این بازیکن می‌تواند دوباره در اختیار کادرفنی قرار بگیرد.

این در حالی است که استقلال در هفته‌های اخیر در بخش هجومی با کمبود بازیکن مواجه بود و بازگشت ماشاریپوف می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای کادرفنی و هواداران این تیم باشد.

