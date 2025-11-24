دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی سکوت جامعه بین‌الملل در برابر رفتار‌های مجرمانه و جنایات رژیم صهیونیستی را همدلی با این رژیم عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، عصر دوشنبه(سوم آذرماه) در محکومیت تجاوزهای تکرارشونده رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم ضاحیه جنوب لبنان بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در پی پذیرش آتش‌بس موقت میان رژیم غاصب صهیونیستی و دولت لبنان، توافقی که با هدف تثبیت آرامش در مرزهای جنوبی لبنان صورت گرفت، شاهد بودیم که این رژیم نه‌تنها به تعهدات خود در چارچوب این توافق وفادار نمانده، بلکه بارها با نقض آشکار آتش‌بس، اقدامات تجاوزکارانه، حملات هوایی گسترده، بمباران‌های مکرر و هدف‌قراردادن زیرساخت‌های غیرنظامی، مردم بی‌گناه، فرماندهان مقاومت، زنان و کودکان لبنان، خود را به‌عنوان ناقض آشکار حقوق بشر و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل معرفی کرده است. در این میان، حزب‌الله لبنان نیز همانند همیشه با هوشیاری و آمادگی کامل، بر دفاع قاطع از تمامیت ارضی لبنان و حمایت از مردم شریف و شجاع آن تأکید داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در این بیانیه یادآور شد: از جمله جنایات تازه این رژیم، ترور شهید حاج هیثم طباطبایی، یکی از فرماندهان برجسته مقاومت، در حمله‌ای خیانت‌آمیز و غافلگیرانه بود که ضمن نقض حاکمیت سرزمینی لبنان، هدف اصلی آن تحمیل اراده و خواسته‌های نامشروع و ایجاد ترس و بی‌ثباتی در سراسر سرزمین مقدس لبنان بوده است. چنین اقداماتی نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌اعتنایی عمدی به تعهدات بین‌المللی است، بلکه گواهی دیگر بر سیاست‌های نظامی‌گرایانه رژیمی غاصب است که بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی بین‌المللی، همچنان از مجازات گریزان بوده و هرگز مسئولیت جنایات جنگی خود را نپذیرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکومیت شدید این جنایات، توجه جامعه جهانی، دولت‌های اسلامی و تمامی آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان، گروه‌ها و جریانات مقاومت منطقه‌ای را به موارد زیر معطوف می‌دارد:

الف) آتش‌بس مورد توافق با پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد (مطابق با قطعنامه ۱۷۰۱)، الزام‌آور بوده و هرگونه نقض یک‌جانبه آن، نه‌تنها نقض حقوق بین‌الملل، بلکه اهانتی به تمامی مکانیزم‌های بین‌المللی صلح‌طلبانه محسوب می‌گردد.

ب) حق حاکمیت مطلق کشورهای عضو سازمان ملل بر خاک خود، از اصول بنیادین منشور سازمان ملل است که رژیم صهیونیستی با حملات هوایی، اقدامات تجاوزکارانه و ترور در عمق سرزمین لبنان، آن را به‌طور مستمر نقض می‌کند.

ت) حملات علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان و اماکن مسکونی، نقضی آشکار از قواعد حقوق بشری و حقوق بین‌الملل بشردوستانه (کنوانسیون‌های ژنو) محسوب می‌شود که جنایتی جنگی و ضدبشری است.

ث) سکوت جامعه بین‌الملل، به‌ویژه کشورهای غربی و نهادهای ناظر بر صلح جهانی، در برابر این رفتارهای مجرمانه، هم‌دلی با جنایات رژیم صهیونیستی تلقی شده و امنیت منطقه را به‌شدت به خطر می‌اندازد و هزینه‌های سنگینی را در آینده بر آنان تحمیل خواهد کرد.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و تمامی نهادهای ناظر بین‌المللی خواستار اقدام عملی و تحقق فوری شد که به این شرح است:

۱. صدور قطعنامه‌ای محکم برای محکومیت رژیم صهیونیستی به‌دلیل نقض آشکار آتش‌بس و تجاوز به حاکمیت لبنان.

۲. اعزام کمیسیون تحقیق مستقل برای مستندسازی جنایات جنگی این رژیم در لبنان و تعیین مسئولیت‌های حقوقی متهمان.

۳. فعال‌سازی مکانیزم‌های اجرایی برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه دست‌اندرکاران این جنایات.

۴. پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات این رژیم و تضمین پاسخگویی آن در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری.

مجمع جهانی بیداری اسلامی اعلام می‌کند: صلح پایدار در منطقه، منوط به پاسخگویی رژیم صهیونیستی به جنایات خود، احترام به مرزهای بین‌المللی و تعهد واقعی به قوانین جهانی است. صلحی که بر پایه سکوت در برابر ظلم بنا شود، نه‌تنها ناپایدار، بلکه تشویق‌کننده تجاوزهای آینده خواهد بود.

این بیانیه خاطرنشان کرد: مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن تبریک و تسلیت شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه فرمانده والامقام حزب‌الله لبنان، شهید هیثم طباطبایی و همچنین سایر شهدای مقاومت لبنان، به‌ویژه زنان، کودکان و مردم بی‌گناه، اطمینان دارد که راه و خون شهیدان، ضامن پیروزی ملت‌هاست و شهادت این عزیزان، شماره معکوس فروپاشی رژیم غاصب، متجاوز و جنایتکار را نوید خواهد داد.

