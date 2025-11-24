حجت الاسلام سید نظری نماینده ولی فقیه در سپاه خوی گفت: فرهنگ بسیجی، فرهنگی پویا و بدون مرز است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا س به همت پایگاه مقاومت شهید کوچری (نمونه کشوری) در امامزاده سید بهلول خوی برگزار شد.

حجت الاسلام سید علی سید نظری نماینده ولی فقیه در سپاه خوی در این مراسم بعداز تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا، با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج شجره طیبه ای است که در ایران اسلامی در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ به فرمان بنیانگذار نظام مقدس جمهوری امام خمینی ره ایجاد شد و از اولین روزهای تشکیل در تمام عرصه های فرهنگی، نظامی، سازندگی و اجتماعی ( از جمله بحران های سیل، زلزله، واکسیناسیون، کرونا ، و در جنگ ۱۲ روزه همگام با دیگر نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در کنترل شهرها و شناسایی عوامل فریب خورده که با جابجایی پهپاد ها با دشمن همکاری می کردند و. . . ) بصورت شبانه روزی در راه خدمت به مردم ایفای نقش می کند.

وی افزود: فرهنگ بسیجی فرهنگی پویاوبدون مرز است و امروز این شجره طیبه در تمام کشور های اسلامی در هرکشوری با نام مخصوص (حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق، حماس و... ) بوجود آمده است و حتی در کشور های غیر اسلامی هم فرهنگ بسیجی شکوفا شده و جوانان عدالت طلب و استکبار ستیز با روحیه بسیجی در حمایت از مردم مظلوم غزه به خیابان ها می آیند و فریاد مبارزه با نسل کشی در فلسطین سر می دهند.

سید نظری در ادامه گفت: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان در مقابل فرهنگ بسیجی جوانان مسلمان ( عراق، لبنان، فلسطین و غیره) شکست می خورند.

نماینده ولی فقیه در سپاه خوی گفت: در هرجامعه ای که بسیج و فرهنگ بسیجی در خط مقدم کارها حضور داشته باشد آن جامعه به موفقیت می رسد که نمونه بارز آن دستاورد های علم هسته ای، پزشکی و نظامی ایران است.

سید نظری در پایان سخنان خود گفت: فرهنگ خدمت بی منت و بدون چشم داشت برای مردم از جمله بهترین یادگار اولین و بزرگترین بسیجی عالم امیر مومنان علی ع است که در طول عمر مبارکشان خدمات شایانی به نیازمندان و فقرا انجام می داد ودر میدان های جنگ با دشمنان اسلام هیچ وقت پشت به دشمن نکرد و تا پای جان از آرمان‌های اسلام دفاع نمود.