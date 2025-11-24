باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) محدوده ولی آباد را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: تردد روان در محورهای هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) گزارش شده است.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده محمدیه و حدفاصل محمدشهر تا استاندارد و آزادراه کرج – قزوین محدوده محمدیه را شاهد هستیم.