باشگاه خبرنگاران جوان - کامیار مرزبانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: آتش سوزی در جنگل سرخون سنگان شهرستان ماسال که ساعاتی پیش مهار شده بود، دوباره برافروخته شد.
به گفته او، آتشسوزی اراضی جنگلی سرخون سنگان که در ۲ مرحله طی دیروز و امروز (یکشنبه ۲ و دوشنبه ۳ آذر ماه) با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی مهار و خاموش شده بود، دوباره برافروخته شد.
مدیرکل منابع طبیعی گیلان افزود: در مجموع ۲ هکتار از جنگلهای این منطقه به صورت سطحی دچار حریق شده و به تنه درختان آسیبی وارد نشده است.
مرزبانی با بیان اینکه بخشی از این حریقها ناشی از بیاحتیاطی گردشگران و رهاسازی بقایای آتش و سد لاشهها است، از مردم خواست از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری کنند.
او تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت و گروههای امدادی همچنان در محل حضور دارند و عملیات پایش منطقه ادامه دارد.
منبع: روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان