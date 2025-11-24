معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم شایعه تعطیلی مدارس استان را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی رحماننیا، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم، با تکذیب شایعه تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی استان قم در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به دلیل آلودگی هوا گفت: طبق بررسیهای جدید، در حال حاضر از نظر شاخصهای آلودگی هوا هیچ مشکلی نداریم. هم سازمان محیط زیست و هم ادارهکل هواشناسی شرایط هوای استان را مساعد اعلام کردهاند.
رحماننیا افزود: ما به طور مستمر وضعیت آلودگی هوا و میزان آن را پیگیری میکنیم و فردا نیز ادامه این نظارتها را خواهیم داشت. در صورتی که شرایط بحرانی شود، تا ظهر فردا جلسهای برگزار خواهیم کرد و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر مشکلی اعلام نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا تحت کنترل است؛ و همین امشب پیگیری شد. تمامی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی در قم به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین ادارات نیز طبق روال معمول باز هستند.
منبع:استانداری قم