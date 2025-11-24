معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم شایعه تعطیلی مدارس استان را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم، با تکذیب شایعه تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی استان قم در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به دلیل آلودگی هوا گفت: طبق بررسی‌های جدید، در حال حاضر از نظر شاخص‌های آلودگی هوا هیچ مشکلی نداریم. هم سازمان محیط زیست و هم اداره‌کل هواشناسی شرایط هوای استان را مساعد اعلام کرده‌اند.

رحمان‌نیا افزود: ما به طور مستمر وضعیت آلودگی هوا و میزان آن را پیگیری می‌کنیم و فردا نیز ادامه این نظارت‌ها را خواهیم داشت. در صورتی که شرایط بحرانی شود، تا ظهر فردا جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر مشکلی اعلام نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا تحت کنترل است؛ و همین امشب پیگیری شد. تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در قم به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین ادارات نیز طبق روال معمول باز هستند.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوای قم
خبرهای مرتبط
تمرکز اجلاس منطقه‌ای بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت پروژه‌های مدرسه‌سازی
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم در هفته اول آذرماه
مدارس قم در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان غیر حضوری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یادواره ۲۰۸ شهید بخش سلفچگان قم برگزار شد
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم
اجتماع فاطمی سه هزار دانش‌آموز سادات قم
هوای قم ناسالم است
دسترسی رایگان به بیش از چهار هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب با محوریت حضرت زهرا(س)در نورلایب
آخرین اخبار
یادواره ۲۰۸ شهید بخش سلفچگان قم برگزار شد
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم
اجتماع فاطمی سه هزار دانش‌آموز سادات قم
هوای قم ناسالم است
دسترسی رایگان به بیش از چهار هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب با محوریت حضرت زهرا(س)در نورلایب
بخش عمده بیکاری استان قم شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است
برپایی دسته عزای شهادت حضرت زهرا (س) به پیشگامی آیت‌الله وحید خراسانی
تاکید نماینده قم بر تسریع در اجرای کامل طرح جی نَف
تشییع باشکوه هفت لاله بی‌نشان بر شانه‌های شهر قم +فیلم
قم سوگوار پاره تن رسول خدا/ چرا آب مهریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود؟