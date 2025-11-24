خشم سودان از طرح آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مقام‌های سودانی اعلام کردند طرح جدید آمریکا درباره حل‌وفصل بحران سودان قابل قبول نیست و عملاً کشور را به سمت تجزیه سوق می‌دهد. عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان، در اظهاراتی تند این طرح چهارجانبه را «بدترین پیشنهاد ممکن» توصیف کرد و گفت بخش‌های مختلف آن با منافع ملی و ثبات کشور در تضاد است.

به گفته البرهان، پیشنهاد مطرح‌شده خواستار کنار گذاشتن نیروهای مسلح و انحلال همه دستگاه‌های امنیتی و نظامی رسمی سودان است؛ در حالی که گروه‌های شبه‌نظامی می‌توانند بدون محدودیت در مناطق تحت کنترل خود باقی بمانند.

او تأکید کرد چنین طرحی نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه راه را برای فروپاشی ساختارهای حکومتی و تشدید درگیری‌ها هموار خواهد کرد.