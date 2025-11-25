قهرمان آسیا در خانه با یک گل از الشارجه شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا تیم‌های الاهلی عربستان و الشارجه امارات به مصاف هم رفتند که نماینده امارات توانست به در کمال شگفتی با یک گل در جده پیروز شود.

تک گل بازی را عثمان کامارا در دقیقه ۸۱ به ثمر رساند.

مدافع عنوان قهرمانی با تحمل اولین شکست فصلش در لیگ نخبگان، با ۱۰ امتیاز در رتبه سوم پشت سر تراکتور قرار گرفت. الشارجه هم با هفت امتیاز هفتم است.

دو دیدار باقیمانده از این هفته یعنی تقابل الهلال و الشرطه و همچنین دیدار الوحده امارات و السد قطر، روز سه شنبه برگزار خواهد شد تا پرونده هفته پنجم رقابت‌های مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا بسته شود.