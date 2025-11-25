معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای چهارمین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز سه شنبه چهارم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. 

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک چهارمین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع بهبودی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا شهران و در ادامه جنت آباد تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آبشناسان از ستاری تا یادگار امام (ره)، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از پاسداران تا خیابان شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پارک پلیس تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از هنگام تا پل امام علی (ع) و بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از یافت آباد نا خیابان دامپزشکی، بار ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهر وندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین  در صورت امکان خودداری کرده و حتی‌الامکان از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین به جز خودرو‌های حمل سوخت دارو و مواد غذایی در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا خبر داد و افزود: این طرح نیز مانند اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل تا پایان هفته ادامه دارد.

برچسب ها: راهور ، ترافیک تهران
خبرهای مرتبط
اجرای دومین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل/ ترافیک پرحجم و سنگین در معابر تهران
جریمه خودرو‌ها در روز‌های آلودگی هوا تا ۵۰۰ هزار تومان
جانشین رییس پلیس راه:
ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
آخيش این شد راحت شدیم از ترافیک ۲۴ ساعت همه جا قفل بود خیلی خوب شد ممنونم بزارید بمونه همین روش
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۲:۵۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
در گرفتن پلاک زمان تعویض پلاک شماره زوج نمیدهند و بیشتر شماره‌های پلاک زوج بخاطر طرح زود و فرد و آلودگی برای از مردم بهترین و آقا زاده های بی شرفه واقعا شرم آور و خجالت آور است.....
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۲:۵۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
در گرفتن پلاک زمان تعویض پلاک شماره زوج نمیدهند و بیشتر شماره‌های پلاک زوج بخاطر طرح زود و فرد و آلودگی برای از مردم بهترین و آقا زاده های بی شرفه واقعا شرم آور و خجالت آور است.....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه محمد حسن
۱۰:۲۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
از صبح تمام پیام ها رو خوندم در مورد طرح و ترافیک چیزی نبود رفتم بیرون الان آمدم دیدم تازه خبر آمده فکر کنم خواب موندن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۴:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
طرح ترافیک و طرح الودگی هوا هیچ معنی و مفهومی نداره
این طرح طرح خالی کردن جیب این مردم بیچاره است که صبح تا شب کار می‌کنند برای این شهرداری و این دولت بیچاره تر از مردم
به خواست خدا ریشه ظلم هر چه زودتر نابود میشود.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه خسروی
۱۲:۴۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
طرح معنی نداره چون شب همه میریزن تو خیابان باز واسه پول فقط که پانصد تومان جریمه بگیرن
۱
۹
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
طرح ترافیک یه دروغ بزرگ است فقط برای جریمه وفروش طرح وهیچ تاثیری در آلودگی هوا ندارد .
۱
۱۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
زوج و فرد عدالت ندارد بدلیل روزهای پنج شنبه. زوج ها میشوند ۴ روز فرد ها میشود۲/۵ روز .
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۲۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آمدن یا نیامدن ماشین ها به خیابان هیچ تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد تا زمانی که باد نیاد و یا باران نبارد این آلودگی هست اینکه ماشین نیاوردن و یا زوج و فرد کردن به نفع یک دستگاه است و بس چندسال هست که این کار انجام می شود وهمه هم می دانند اصلا تاثیری نداشته بعضی ها فقط فکر می کنند که با نیاوردن ماشین موضوع حل می شود ولی چنین نیست تورا خدا یک کمی به مغزتان فشار بیاورید
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
فعلا به سفرهای مردم فشار می آورند تا مغر خودشان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
مردم هر ماشینی رعایت نکرد شیشه هاشو باید بیارن پایین
۵
۳
پاسخ دادن
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است