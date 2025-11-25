معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای چهارمین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز سه شنبه چهارم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند.

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک چهارمین روز طرح زوج یا فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع بهبودی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا شهران و در ادامه جنت آباد تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آبشناسان از ستاری تا یادگار امام (ره)، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از پاسداران تا خیابان شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پارک پلیس تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از هنگام تا پل امام علی (ع) و بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از یافت آباد نا خیابان دامپزشکی، بار ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهر وندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و حتی‌الامکان از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین به جز خودرو‌های حمل سوخت دارو و مواد غذایی در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا خبر داد و افزود: این طرح نیز مانند اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل تا پایان هفته ادامه دارد.