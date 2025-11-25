مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: باوجود گذشت بیش از هشت ماه از سال، هیچ منبع جدیدی به مجموعه منابع آبی استان افزوده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس بابایی، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با تشریح جدیدترین اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تأمین، انتقال و توزیع آب شهری، از اجرای مجموعه‌ای گسترده از عملیات فنی و تعمیراتی در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

وی توضیح داد که این فعالیت‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری، پایداری و کیفیت شبکه آب‌رسانی در شهر‌های استان انجام شده و نقش مهمی در استمرار خدمات‌رسانی داشته است.

بابایی با تأکید بر اینکه باوجود گذشت بیش از هشت ماه از سال، هیچ منبع جدیدی به مجموعه منابع آبی استان افزوده نشده، گفت: «در چنین شرایط دشوار و با محدودیت منابع، تمرکز ما بر هوشمندسازی شبکه‌ها، مدیریت دقیق‌تر، کاهش هدررفت، کنترل فشار و بهینه‌سازی جریان توزیع بوده است. تلاش کرده‌ایم هر بخش از سیستم را به‌گونه‌ای ارتقاء دهیم که تأثیر کمبود منابع، تا حد امکان برای مردم محسوس نباشد و خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.»

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش تعیین‌کننده شهروندان در حفظ شبکه آب‌رسانی اشاره کرد و افزود: «از مردم عزیز انتظار داریم هرگونه شکستگی، نشتی یا مشکل احتمالی در شبکه را بی‌درنگ به سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند. هر تماس و گزارش مردمی، باعث صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از اتلاف آب و افزایش سرعت عملیات فنی می‌شود.»

وی مشارکت شهروندان را مکمل فعالیت‌های فنی شرکت دانست و خاطرنشان کرد که همکاری مردم می‌تواند سهم چشمگیری در کاهش خرابی‌ها، مدیریت بهتر مصرف و ارتقای سطح خدمات شهری داشته باشد.