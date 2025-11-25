یک مبارز فلسطینی شامگاه دوشنبه در جریان درگیری‌های مسلحانه با نیرو‌های اشغالگر صهیونیست در شرق نابلس به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش منابع محلی، عبدالرؤوف اشتیه، مبارز فلسطینی، شامگاه دوشنبه در جریان درگیری‌های مسلحانه با نیرو‌های اشغالگر صهیونیست در خیابان الحسبه واقع در شرق شهر نابلس در کرانه باختری به شهادت رسید.

بر پایه این گزارش، نیرو‌های اشغالگر با محاصره ساختمانی که اشتیه در آن پناه گرفته بود، با تیراندازی مستقیم موجب بروز درگیری شدیدی با این مبارز فلسطینی شدند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی ادعا کرد که اشتیه مجری عملیات زیرگیری با خودرو در ۲۹ مه ۲۰۲۴ در نزدیکی ایست بازرسی عورتا بوده که به ادعای آنان به کشته شدن دو نظامی اسرائیلی منجر شده است.

شهادت مبارز فلسطینی

بر اساس گزارش شاهدان عینی، نیرو‌های اشغالگر با شلیک دو راکت به ساختمان مورد نظر، موجب شهادت این مبارز فلسطینی شدند. این واقعه در ادامه درگیری‌های روزافزون در کرانه باختری اشغالی رخ داده است.

منبع: المیادین

حماس: مهمات باقیمانده صهیونیستی همچون بمب ساعتی در غزه است
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
