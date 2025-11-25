در پی حمله هوایی پاکستان به یک خانه در ولایت خوست افغانستان، دست‌کم ۹ کودک و یک زن جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حاکمان طالبان در افغانستان اعلام کردند که حمله هوایی پاکستان به یک خانه در ولایت خوست در شرق افغانستان، دست‌کم جان ۹ کودک و یک زن را گرفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت که این حمله نیمه‌شب گذشته منزل «ولیات خان» را در منطقه جیربزو در ولایت خوست هدف قرار داده و خانه بر اثر بمباران کاملا ویران شده است. او همچنین تصاویری از قربانیان همراه با این پیام منتشر کرد و نیرو‌های پاکستانی را «اشغالگر» خواند.

مجاهد همچنین اشاره کرد که پاکستان حملات هوایی دیگری را در ولایت‌های کنر و پکتیکا انجام داده که طی آن چهار غیرنظامی زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که به دلیل خارج بودن زمان درخواست از ساعات اداری، امکان تماس با ارتش یا وزارت خارجه پاکستان برای دریافت نظر و توضیح فراهم نشده است.

این حمله تنها یک روز پس از دو انفجار انتحاری در شهر پیشاور پاکستان انجام شده که در آن سه نفر از نیرو‌های دولتی کشته شدند.

تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان از ماه اکتبر شدت گرفت؛ زمانی که دو ارتش در شدیدترین درگیری‌ها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ درگیر شدند که ده‌ها کشته بر جای گذاشت.

پس از آن درگیری‌ها، دو طرف در دوحه پایتخت قطر بر سر آتش‌بس توافق کردند، اما گفت‌و‌گو‌های بعدی در ترکیه برای دستیابی به راه‌حلی پایدار به دلیل اختلافات بر سر حضور گروه‌های مسلح ضد پاکستانی که از داخل خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، به شکست انجامید.

منبع: آر تی

برچسب ها: پاکستان و افغانستان ، مرز پاکستان و افغانستان
خبرهای مرتبط
مذاکرات صلح پاکستان و افغانستان در استانبول شکست خورد
پاکستان: ۲۰ شبه‌نظامی در منطقه مرزی با افغانستان کشته شدند
پاکستان: عاملان حملات انتحاری این هفته افغان بودند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنش در کابینه جنگ اسرائیل
حذف بند دارایی‌های مسدود شده روسیه از طرح صلح آمریکا
اسرائیل ۲۰۰ هکتار از کرانه باختری را مصادره کرد
صعود مشترک کوهنوردان ایران و افغانستان به قله دوگوش پاکدشت
کشته‌شدن ۱۰ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان
شهادت مبارز فلسطینی در درگیری با نیروهای اشغالگر در نابلس +عکس
تشدید تبادل حملات اوکراین و روسیه در آستانه مهلت آمریکا برای صلح
پاسخ تند ونزوئلا به اسرائیل: تو جنایتکار جنگی هستی
آخرین اخبار
پاسخ تند ونزوئلا به اسرائیل: تو جنایتکار جنگی هستی
تشدید تبادل حملات اوکراین و روسیه در آستانه مهلت آمریکا برای صلح
کشته‌شدن ۱۰ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان
شهادت مبارز فلسطینی در درگیری با نیروهای اشغالگر در نابلس +عکس
صعود مشترک کوهنوردان ایران و افغانستان به قله دوگوش پاکدشت
حذف بند دارایی‌های مسدود شده روسیه از طرح صلح آمریکا
تنش در کابینه جنگ اسرائیل
اسرائیل ۲۰۰ هکتار از کرانه باختری را مصادره کرد
آمریکا و اوکراین پیش‌نویس جدید طرح صلح ۱۹ ماده‌ای را تدوین کردند
اوشاکوف: پیشنهاد متقابل اروپا برای صلح اوکراین برای روسیه کارساز نیست
حماس: مهمات باقیمانده صهیونیستی همچون بمب ساعتی در غزه است
شی به ترامپ: روابط چین و آمریکا از شتابی مثبت برخوردار است
وزرای خارجه فرانسه و ایران روز چهارشنبه در پاریس گفت‌و‌گو خواهند کرد
چین در اوایل سال ۲۰۲۶ سفارت خود در دمشق را بازگشایی می‌کند
هشدار حزب‌الله: قدرتمان با شهدا بیشتر می‌شود
کاراکاس: واشنگتن تحریم‌هایی را علیه یک «نهاد غیرموجود» اعمال خواهد کرد
پوتین و اردوغان طرح صلح اوکراین را در تماس تلفنی بررسی کردند
سفر دو مقام ارشد اروپایی به واشنگتن پس از مذاکرات ژنو
ترامپ: ممکن است اتفاق خوبی در مورد اوکراین در حال رخ دادن باشد
اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل توافق تجاری با آمریکا شد
پهپاد اوکراینی در مسیر مسکو باعث تعطیلی فرودگاه‌ها شد
هشدار حماس: ادامه تجاوزات اسرائیل آتش‌بس را فرو می‌پاشاند
تظاهرات بزرگ در بیروت؛ فریاد متحد لبنانی‌ها علیه اسرائیل
اردوگاه‌های داعش در سوریه در آستانه انفجار: هشدار درباره شورش
سئول: کره شمالی و جنوبی در بن‌بست «بسیار خطرناکی» قرار دارند
اروپا نگران کنار گذاشته شدن از مذاکرات اوکراین
چین به طرح ژاپن برای استقرار موشک در جزیره‌ای نزدیک تایوان اعتراض کرد
برگزاری دیدار سران چین، ژاپن و کره جنوبی غیرممکن است
نوسازی و گسترش یک مجتمع هسته‌ای در کره شمالی
مکرون آماده رونمایی از سربازی داوطلبانه در فرانسه