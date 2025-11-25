باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حاکمان طالبان در افغانستان اعلام کردند که حمله هوایی پاکستان به یک خانه در ولایت خوست در شرق افغانستان، دست‌کم جان ۹ کودک و یک زن را گرفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت که این حمله نیمه‌شب گذشته منزل «ولیات خان» را در منطقه جیربزو در ولایت خوست هدف قرار داده و خانه بر اثر بمباران کاملا ویران شده است. او همچنین تصاویری از قربانیان همراه با این پیام منتشر کرد و نیرو‌های پاکستانی را «اشغالگر» خواند.

مجاهد همچنین اشاره کرد که پاکستان حملات هوایی دیگری را در ولایت‌های کنر و پکتیکا انجام داده که طی آن چهار غیرنظامی زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که به دلیل خارج بودن زمان درخواست از ساعات اداری، امکان تماس با ارتش یا وزارت خارجه پاکستان برای دریافت نظر و توضیح فراهم نشده است.

این حمله تنها یک روز پس از دو انفجار انتحاری در شهر پیشاور پاکستان انجام شده که در آن سه نفر از نیرو‌های دولتی کشته شدند.

تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان از ماه اکتبر شدت گرفت؛ زمانی که دو ارتش در شدیدترین درگیری‌ها از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ درگیر شدند که ده‌ها کشته بر جای گذاشت.

پس از آن درگیری‌ها، دو طرف در دوحه پایتخت قطر بر سر آتش‌بس توافق کردند، اما گفت‌و‌گو‌های بعدی در ترکیه برای دستیابی به راه‌حلی پایدار به دلیل اختلافات بر سر حضور گروه‌های مسلح ضد پاکستانی که از داخل خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، به شکست انجامید.

منبع: آر تی