دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت: همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد در حوزه‌های مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به اسلام‌آباد طی گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و از نظر تاثیرگذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد.

وی افزود: همسایه شرقی ایران از نظر فرهنگی نیز نقش آفرین است و روابط دو کشور از دیرباز روابطی عمیق و تاریخی بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: امروز در شرایط متحول منطقه همکاری‌های ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف می‌تواند به آرامش و صلح منطقه کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد که در مذاکراتی که در طول سفرِ پاکستان خواهد داشت، این موارد مهم مورد توجه قرار بگیرد.

برچسب ها: علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، روابط ایران و پاکستان
