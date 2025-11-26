روزنامه‌های امروز به مسائلی نظیر چند نرخی شدن بنزین پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنزین چند نرخی ، جنجال سیم کارت سفید ، بی اعتمادی اروپا به آمریکا و گزینه های سخت زلنسکی از تیترهای روزنامه‌های امروز کشورمان است.

جام جم

خراسان

اعتماد

همشهری

جمهوری اسلامی

قدس

صبح نو

کیهان

هم میهن

رسالت

وطن امروز

جوان

کار و کارگرسازندگی

فرهیختگان

آرمان ملی

مردم سالاری

دنیای اقتصاد

آرمان امروز

ایران

گل

خبر ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه اول آذر
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲ آذر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۹ آبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
مسولین به حساب و کتاب الهی اعتقاد ندارن فقط به فکر حزب خود هستند
گر آنی غوغا میکنه قیمت گوشت و مرغ سر به فلک گذاشته والبته قیمت همه چی
آقای پزشکیان کمی هم به فکر آخرت خود باش
دیگه به جیب مردم دست نزنید و دلار را هم افزایش میدن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
جالبه عارف دوباره میخواهد مالیات طبقه دو وسه ملت بیچاره را زیاد کند دوباره بازی فرارمالیاتی را شروع کرده چون پولدار به هربهانه ای
مالیات نمیدهد ویا اگر پولداری بخواهدسرمایه ای بگذارد تمام سرمایه را وامش میدهندپنج سال‌هم‌ازمالیات معافش میکننددولت تمام میشود دوباره دولت‌بعدی
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اولا دیپلوماسی التماسی جواب نمی دهد هرآنکس بگوید امریکا تحریم لغو میکند واقعا فهم شعور ندارد سوما شهباز هرگز دوست ایران نبوده و نخواهد بود شهباز آشکارا دوست اعلام میکند ولی درخفا دشمن.سرسخت ماست بن سلمان وامارات وشهباز تامیین کننده اشرار وحی الظلم هستند باید با احتیاط حرکت بکنیم
۱
۳
پاسخ دادن
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
آخرین اخبار
مطالبات عراقچی از جامعه جهانی برای احقاق حقوق قربانیان تسلیحات شیمیایی
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
عراقچی: آمریکا اراده واقعی برای مذاکره ندارد/ ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بود
لاریجانی: امیدوارم مسائل خط لوله گاز ایران به پاکستان به‌زودی حل شود
رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست
بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت به مناسبت روز بسیج مستضعفین
عارف: عواید حاصله از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود
عراقچی: غرب باید به علت تامین سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام پاسخگو باشد
هنرمندان زن خارج از کشور می‌توانند بازگردند
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
تاکید پزشکیان بر تسریع هر چه بیشتر در به نتیجه رسیدن طرح‌های مهار گاز‌های همراه
گزارش وزیر تعاون از کیفیت اجرای طرح کالابرگ
عارف: مدیرِ مخالف تصمیمات دولت، نمی‌تواند به عنوان مدیر ارشد دولت باقی بماند
عزیمت وزیر امور خارجه به پاریس
با حضور فرمانده کل سپاه؛ مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره)
دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش دریا را از صحنه تهدید به میدان اقتدار بدل ساخته است
دیدار لاریجانی با فرمانده ارتش پاکستان
روایت تخت‌روانچی از سفر به تاجیکستان؛ تاکید بر تقویت روابط بر مبنای اشتراکات فرهنگی
توضیح نیروی هوایی ارتش درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
صندوق ملی هوش مصنوعی با سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی تاسیس می‌شود
یک فوریت لایحه «جنایات بین‌المللی» تصویب شد
عراقچی: تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب خطری بزرگ برای صلح و ثبات آن منطقه است
بسیج؛ پاره تن مردم و تکیه‌گاه در زمان بحران‌ها
کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود
تفکر بسیجی سدی در مقابل آمریکا و صهیونیسم بوده است
آغاز‌به‌کار پایگاه مقاومت بسیج نمایندگان مجلس
تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس