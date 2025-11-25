باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در حالی که مذاکرهکنندگان در رقابتی فشرده در صدد پایان دادن به درگیری تقریباً چهارساله بین اوکراین و روسیه، پیش از مهلت تعیین شده توسط آمریکا هستند، اوکراین و روسیه بامداد سهشنبه حملات مرگباری را علیه یکدیگر تبادل کردند که تلفات زیادی برجای گذاشته است..
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به کیِف تا تاریخ ۲۷ نوامبر – تعطیلات روز شکرگزاری آمریکا – مهلت داده است تا به طرح او برای پایان دادن به درگیریها پاسخ دهد. یک جدول زمانی و طرح کلی که رهبران اروپایی از پذیرش آن سرباز زدهاند.
با این وجود، کییف و متحدانش آخر هفته را صرف بازنگری جدی در طرح ۲۸ مادهای واشنگتن کردند که در ابتدا بسیار نزدیک به خواستههای سختگیرانه روسیه بود و از کشور مورد تهاجم قرار گرفته میخواست قلمرو خود را واگذار کند، نیروی نظامی خود را کاهش دهد و متعهد شود هرگز به ناتو نپیوندد.
یک نسخه بهروز شده با هدف «حفظ حاکمیت اوکراین» در دست تدوین است، در حالی که طرفین متخاصم فشار میدانی را افزایش میدهند.
صبح روز سهشنبه، استاندار موقت منطقه روستوف روسیه گفت که حداقل سه نفر در اثر حملات اوکراین کشته شدهاند. «یوری اسلیوسار» گفت: «حمله دشمن امشب اندوه بزرگی به همراه آورد.»
در شهر بندری تاگانروگ در این منطقه که یکی از کشتهها را گزارش داد، شهردار «اسوتلانا کامبولوا» قول داد «اقدامات پاسخ لازم» انجام شود.
در منطقه مرزی کراسنودار، فرماندار «ون ایامین کوندراتیف» بمباران شبانه را «یکی از پایدارترین و گستردهترین حملات رژیم کییف» خواند.
در آن سوی مرز در پایتخت اوکراین، روزنامهنگاران خبرگزاری فرانسه انفجارهای قدرتمندی شنیدند و مردم را در حالی دیدند که با به صدا درآمدن آژیرهای حملات هوایی به سوی پناهگاهها میدویدند.
مقامات کییف گفتند که دست کم یک نفر در پایتخت کشته و هفت نفر زخمی شدهاند، پس از آنکه موجی از موشکها و پهپادها بخش انرژی تحت فشار این کشور را هدف قرار داد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین گفت: «ما باید آگاه باشیم که روسیه فشار خود بر اوکراین را کاهش نخواهد داد.» نیروی هوایی اوکراین نیز هشدار موشکی در سراسر کشور صادر کرد.
زلنسکی وضعیت کشورش را در «لحظه حساس» توصیف کرده است، پس از آنکه هفته گذشته گفت اوکراین در خطر از دست دادن «کرامت» خود یا واشنگتن به عنوان یک متحد است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه که از طرح اولیه آمریکا استقبال کرد، تهدید کرده است در صورت عقبنشینی کییف از مذاکرات، قلمرو بیشتری از اوکراین را تصرف خواهد کرد.
نیروهای نظامی روسیه در حال حاضر حدود یک پنجم اوکراین را از آن خود کردهاند – بخش زیادی از آن در اثر سالها درگیری ویران شده است.
کییف و متحدان اروپایی آن میگویند این جنگ، که بزرگترین و مرگبارترین درگیری در خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، یک تجاوز و زمینخواری غیرقانونی است که موجی از خشونت و ویرانی به بار آورده است.
دهها هزار غیرنظامی و پرسنل نظامی از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ کشته شدهاند.
کشورهای حامی کییف – که بخشی از «ائتلاف خواستار» هستند – قرار است روز سهشنبه یک تماس ویدیویی برگزار کنند، پس از گفتوگوهای فوری در ژنو در آخر هفته بین هیئتهای آمریکایی، اروپایی و اوکراینی.
یک بیانیه مشترک آمریکا و اوکراین پس از مذاکرات، از «چارچوب صلح بهروز و پالایششده» خبر داد.
در حالی که پیشنویس آخر منتشر نشده است، کاخ سفید آن را پیشرفت توصیف کرد و بیانیه مشترک تأکید کرد که «هر توافق آیندهای باید کاملاً حاکمیت اوکراین را حفظ کند.»
هیئت اوکراینی گفت که پیشنویس آخر «بیشتر اولویتهای کلیدی اوکراین را منعکس میکند.»
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در مورد امکان دستیابی به توافق تا مهلت ۲۷ نوامبر ترامپ تردید ایجاد کرده و گفته است که بحثها «فرآیندی طولانی و مداوم» خواهد بود.
ایالات متحده با طرح اولیه، اروپا را دور زده بود و بسیاری از دولتهای اتحادیه اروپا از چشمانداز پایان جنگ به شرایط مسکو نگران بودند.
طرح آمریکا که در اصل ۲۸ ماده داشت، میبایست باعث میشد اوکراین عملاً مناطق دونتسک و لوهانسک شرقی خود را به روسیه واگذار کند و اندازه نیروی نظامی خود را کاهش دهد – خواستههایی که کییف آنها را غیرقابل قبول توصیف کرده است.
کاخ سفید در مقابل این انتقاد که ترامپ در تلاشهای خود برای پایان دادن به جنگ به نفع روسیه عمل میکند، واکنش نشان داده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «این ایده که ایالات متحده آمریکا به طور یکسان با هر دو طرف در این جنگ برای پایان دادن به آن درگیر نیست، یک مغالطه کامل و مطلق است.»
یک مقام ارشد به خبرگزاری فرانسه گفت که ایالات متحده بر پذیرش طرح توسط اوکراین فشار آورده است.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن سخن میگفت، گفت واشنگتن مستقیماً تهدید نکرده که در صورت رد طرحهایش توسط کییف، کمک را قطع خواهد کرد، اما اوکراین فهمیده بود که این یک امکان مشخص است.
این منبع گفت که درک نمیکند چرا واشنگتن برای رسیدن به یک توافق عجله دارد، اما گفت که «همه» در صورت وجود فرصتی واقعی برای پایان جنگ، موافق آن هستند.
منبع: خبرگزاری فرانسه