سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز اراضی به مساحت ۷ هزار متر مربع در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز اراضی به مساحت ۷ هزار متر مربع در روستا‌های پیل، تاکر و سراسب بخش بلده خبر داد و گفت: این عملیات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته است.

او افزود: با اقدام به موقع و پایش مستمر عرصه‌های کشاورزی، این موارد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، عملیات قلع و قمع و تخریب این تصرفات غیرمجاز به انجام رسید.

صادقی بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی تاکید کرد و هشدار داد: با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.