واکنش سازمان غذا و دارو به رنگ کردن پرتقال‌ها + فیلم

کارشناس بخش رنگ آزمایشگاه سازمان غذا و دارو درباره انتشار گزارش‌ها و فیلم‌هایی در خصوص رنگی شدن پرتقال‌ها توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اخیراً ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد مقادیر زیادی پرتقال با رنگ صنعتی رنگ می‌شوند تا به اصطلاح بازاری‌تر شده و بیشتر به فروش برسند.

در همین راستا،کارشناس رنگ سازمان غذا و دارو درباره انتشار گزارش‌هایی درخصوص رنگی شدن پرتقال‌ها توضیح داد. معصومه رشیدی، کارشناس بخش رنگ آزمایشگاه سازمان غذا و دارو اعلام کرد که بررسی‌های اولیه روی نمونه‌های دریافتی نشان می‌دهد تا این مرحله شواهدی مبنی بر ایجاد تغییر در بخش خوراکی میوه مشاهده نشده است. با این حال، برای اعلام نظر نهایی، دریافت نمونه محلول رنگ مورد استفاده جهت بررسی آزمایشگاهی ضروری است.

 

 
 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
خانم مجری محترم تلویزیون شبکه تو المیرا شریفی از صنایع غذا سوال کنید چرا گندم را از سبوس جدا کردند ؟ نان نشاسته ای تحویل ملت میشود و سبوس گندم که اینقدر برای بدن انسان مفید و نیاز هست از مردم محروم کردند وسبوس گندم را به گاوداری ها دادند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
حالا چرا نمی‌گذارند پرتقال سر شاخه برسه تا بطور طبیعی قرمز شود مگر اینکه هوا شبها سرد شود و پرتقال ها سرما زدگی نشود چید زود رس داشته باشند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ساسان
۱۳:۵۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اگر خوردیم مردیم کی جواب میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
از شورای شهر و شهرداری باید سوال شود که این چه میوه های گندیده و خرابی هس که در میادین تره بار دارید به مردم میندازید همه میوه ها خراب و کرمو هس و خوباش را هم باید در میوه فروشی های لوکس چند برابر باید بخرید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۱:۱۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بخدا زشته همه جای سایت رو پر از تبلیغ کردید
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دیگه حال بهم زن شده تبلیغات خب هرکس دید داره کچل میشه پول داشته باشه خودش می‌ره پیگیری می‌کنه ویا این خانم هست آرزو کن نیم کیلو طلا داشته باشید هر خبری خواستیم بخونیم فوری تبلیغات رفت تو حلق مون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
من هم موافقم اون قشنگی یک سایت خبری تبدیل شده به یک سایت پر از تبلیغات حال به هم زن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بعضی افراد از پوست میوه هم استفاده می کنند باید برخورد شدید شود با رشوه چرند پراکنی نکنید
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
قبلا پوست پرتقال را تلخ گیری میکردیم بعد شیرین حالت مربا درست میکردیم برای تزیین پلو آلان دیگه می‌ترسیم پوست پرتقال را مصرف کنیم خدا ازشون نگذره همیچی را مسموم کردند