باشگاه خبرنگاران جوان - اخیراً ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد مقادیر زیادی پرتقال با رنگ صنعتی رنگ می‌شوند تا به اصطلاح بازاری‌تر شده و بیشتر به فروش برسند.

در همین راستا،کارشناس رنگ سازمان غذا و دارو درباره انتشار گزارش‌هایی درخصوص رنگی شدن پرتقال‌ها توضیح داد. معصومه رشیدی، کارشناس بخش رنگ آزمایشگاه سازمان غذا و دارو اعلام کرد که بررسی‌های اولیه روی نمونه‌های دریافتی نشان می‌دهد تا این مرحله شواهدی مبنی بر ایجاد تغییر در بخش خوراکی میوه مشاهده نشده است. با این حال، برای اعلام نظر نهایی، دریافت نمونه محلول رنگ مورد استفاده جهت بررسی آزمایشگاهی ضروری است.