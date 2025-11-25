بر اساس مطالعه مؤسسه ماکس پلانک شمار شهدای غزه احتمالاً از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تحقیقات جدید مؤسسه جمعیت‌شناسی ماکس پلانک در روستوک آلمان نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰۰ هزار فلسطینی در طی بیش از دو سال نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شده‌اند - رقمی که به مراتب فراتر از آمار‌های قبلی گزارش‌شده است.

این مطالعه که از داده‌های وزارت بهداشت، نظرسنجی‌های مستقل از خانوار‌ها و گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی بهره برده، نشان می‌دهد شمار واقعی شهدا بسیار بیشتر از آمار‌های رسمی است؛ از جمله کسانی که زیر آوار مدفون شده‌اند یا امکان ثبت رسمی آنان وجود نداشته است.

بر اساس برآورد پژوهشگران، در بازه زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۱۱۲ هزار فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند که ۲۷ درصد آنان کودکان زیر ۱۵ سال و ۲۴ درصد زنان بوده‌اند.

این مطالعه همچنین تأثیر هولناک جنگ بر امید به زندگی در غزه را آشکار می‌سازد که برای زنان از متوسط ۷۷ سال قبل از جنگ به ۴۶ سال، و برای مردان از ۷۴ سال به ۳۶ سال سقوط کرده است.

منبع: کانال تلگرامی قدس

برچسب ها: شهدای غزه ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
حماس: مهمات باقیمانده صهیونیستی همچون بمب ساعتی در غزه است
حضور هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه
هشدار حماس: ادامه تجاوزات اسرائیل آتش‌بس را فرو می‌پاشاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد