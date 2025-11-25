بر اساس مطالعه مؤسسه ماکس پلانک شمار شهدای غزه احتمالاً از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تحقیقات جدید مؤسسه جمعیت‌شناسی ماکس پلانک در روستوک آلمان نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰۰ هزار فلسطینی در طی بیش از دو سال نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شده‌اند - رقمی که به مراتب فراتر از آمار‌های قبلی گزارش‌شده است.

این مطالعه که از داده‌های وزارت بهداشت، نظرسنجی‌های مستقل از خانوار‌ها و گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی بهره برده، نشان می‌دهد شمار واقعی شهدا بسیار بیشتر از آمار‌های رسمی است؛ از جمله کسانی که زیر آوار مدفون شده‌اند یا امکان ثبت رسمی آنان وجود نداشته است.

بر اساس برآورد پژوهشگران، در بازه زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۱۱۲ هزار فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند که ۲۷ درصد آنان کودکان زیر ۱۵ سال و ۲۴ درصد زنان بوده‌اند.

این مطالعه همچنین تأثیر هولناک جنگ بر امید به زندگی در غزه را آشکار می‌سازد که برای زنان از متوسط ۷۷ سال قبل از جنگ به ۴۶ سال، و برای مردان از ۷۴ سال به ۳۶ سال سقوط کرده است.

منبع: کانال تلگرامی قدس