رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از وقوع حادثه خروج از جاده و سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در دریاچه طبیعی عینک رشت که منجر به فوت راننده ۲۵ ساله و دو سرنشین ۲۷ ساله شد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " فتح‌الله نصیریان"  اظهار کرد: در ساعت ۴۵: ۰۳ بامداد امروز ، گزارشی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی منجر به خروج از جاده و سقوط خودرو در محدوده بلوار افتخاری، جنب ساختمان دخانیات دریافت شد. 

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راهور استان در محل حادثه و بررسی دقیق صحنه، آثار و علائم برجا مانده نشان داد راننده به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه  از مسیر اصلی منحرف شده است. 

رئیس پلیس راهور گیلان ادامه داد: خودرو پس از خروج از مسیر، با عبور از پیاده‌راه و برخورد با گاردریل و نیوجرسی کنار دریاچه، وارد آب شد که متأسفانه راننده و دو سرنشین جوان آن بر اثر  خفگی جان خود را از دست دادند. 

سرهنگ نصیریان در پایان ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ، تأکید کرد: رعایت قوانین و پرهیز از شتاب و بی‌احتیاطی در رانندگی، مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث ناگوار است. از رانندگان انتظار داریم با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات، از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان 

برچسب ها: تصادف ، فوتی
خبرهای مرتبط
تصادف مرگبار در تهران با دو فوتی و سه مصدوم
تصادف در محور انزلی-رضوانشهر ۲ کشته برجای گذاشت
واژگونی اتوبوس در محور قزوین تهران با 4 تن مجروح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ابتلا به آنفلوانزا طی هفته اخیر در گیلان
رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در رشت + تصاویر
تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد بانک روسی در گیلان
ضرورت توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان در گیلان
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند مدیریت استراتژیک است
افتتاح خط تولید محصولات پزشکی در انزلی
آخرین اخبار
افتتاح خط تولید محصولات پزشکی در انزلی
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند مدیریت استراتژیک است
ضرورت توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان در گیلان
رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در رشت + تصاویر
تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد بانک روسی در گیلان
افزایش ابتلا به آنفلوانزا طی هفته اخیر در گیلان
روزی به نام زیتون، رودبار قطب تولید و مرکز تجارت این محصول در کشور