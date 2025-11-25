باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سبوسی که در نانوایی‌ها جدا به نان اضافه می‌شود برای سلامتی مردم آسیب‌زا است! + فیلم

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در مورد کیفیت نان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد اسماعیل زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص کیفیت نان‌و سبوس توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هر وقت حرف از نان میشود دعوا بر سر قیمتهای مختلف نان در نانواییهاست ولی مهمتر از همه کیفیت نان است که کامل نبست ،و بجز خسارت به سلامتی در گوارش و هضم ،بر بنیه ی انسان اثر منفی دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
لعنت خدا بر کسانیکه مد کرد و بنعت گذاشت تا سبوس گندم جدا شود و آرد نشاسته ای نان درست شود به دست ملت بدهند ۱۲ درصد ملت ایران چند ساله دیابتی شدند چند میلیون نفر این چند ساله بخاطر دیابت کلیه هاشون را از دست دادند و از دنیا رفتن تمام فامیلهای خودم از دیابت مردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این توضیحات را به اون مدیران بی خاصیت بگو از مردم عادی چه کاری ساخته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جدای از اینها ، قیمت سبوس حداکثر نصف قیمت گندم است
در حالیکه نانواییهای متخلف سبوس را گرانتر از آرد عرضه می کنند
علت اصلی این تخلفات ، آلوده بودن اتحادیه نانوایان است که
بسیاری از اعضاء آن در تعدادی نانوایی شریکند !!!!!
