باشگاه خبرنگاران جوان - امید جامه فر به ارائه آمارهای عملکردی حوزه حمل و نقل مسافر در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت: تعداد سفرهای انجام شده از مبدأ استان فارس با تردد ۵۱۷ هزار و ۳۷۴ دستگاه وسیله نقلیه، رشد ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد همچنین، آمار مسافران جابجا شده با ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر افزایش ۲ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است که آمار خوبی محسوب میشود.
او در ادامه به تشریح وضعیت شرکتهای فعال در استان پرداخت و افزود: استان فارس دارای ۱۵۵ شرکت و شعبه حمل و نقل مسافربری با ۵ هزار و ۵۸۶ راننده است که از این تعداد، ۴۹ راننده بانو فعالیت میکنند و در حال حاضر، ۲۲ پایانه حمل و نقل عمومی مسافربری در سطح استان فعال هستند که شش پایانه به مرکز استان شهر شیراز اختصاص دارد.
رئیس اداره حمل و نقل مسافر فارس در خصوص گسترش فعالیت شرکتها تصریح کرد: با توجه به گستردگی و پهناور بودن استان فارس، آمادگی کامل برای اعطای مجوز تأسیس شرکت یا شعبه جدید در سراسر استان وجود دارد که متقاضیان در حوزه کاربری اتوبوس، مینیبوس و سواری میتوانند به اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مراجعه کرده یا در شهرستانها به ادارات مربوطه، درخواست کتبی ارائه دهند تا پس از طی مراحل اداری و انطباق با ضوابط، فعالیت خود را آغاز کنند.
جامه فر در پاسخ به سؤالی پیرامون نوسازی ناوگان سواری کرایه برون شهری بیان کرد: سهمیه درخواستی استان فارس ۹۸ نفر بوده که ما بیش از آن، تعداد ۱۵۵ نفر را به سازمان مرکزی ارسال کردیم و پیگیریهای ما منجر به اخذ تأییدیه برای ۱۱۸ نفر شد همچنین رانندگانی که از طریق اتحادیه تعاونی سواری کرایه برون شهری معرفی میشوند، میتوانند از این سهمیه نوسازی استفاده کنند.
او یکی از شاخصهای پیگیری جدی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس را تخصیص تسهیلات کم بهره عنوان کرد و گفت: تلاش داریم تا با این تسهیلات، حداقل ۷۰ درصد مبلغ یک دستگاه ناوگان سواری را پوشش دهیم تا رانندگان بتوانند با آورده نقدی کمتری، خودروی صفر کیلومتر خریداری و جایگزین ناوگان فرسوده کنند همچنین این تسهیلات، مبلغ دولتی بوده و قیمت آن کاملاً متفاوت از قیمت بازار خودروی شخصی است بنابراین متقاضیان میتوانند در طول سال با مراجعه به اتحادیه تعاونی، ادارات شهرستانها یا اداره کل، درخواست کتبی خود را ثبت کنند.
منبع: راهداری فارس