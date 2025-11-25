در ادامه روند اجرای موافقتنامه انتقال محکومین، ۸۱ زندانی افغانستانی‌ که در ایران محکوم به حبس بودند به افغانستان استرداد شدند. این دومین انتقال از زندانیان در هفته جاری است که مجموع زندانیان بازگردانده شده را به ۲۹۲ نفر می‌رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در چارچوب اجرای موافقتنامه انتقال محکومین و در ادامه هماهنگی‌های قضایی و اداری، ۸۱ زندانی اتباع افغانستانی از ایران به افغانستان استرداد شدند.

بر اساس گزارش سفارت طالبان در تهران، این اقدام، دومین مرحله از انتقال زندانیان در هفته اخیر محسوب می‌شود. این زندانیان که به اتهامات مختلف در ایران حکم حبس دریافت کرده بودند، پس از طی کامل مراحل قانونی، به طور رسمی به نمایندگان طالبان تحویل داده شدند.

با احتساب گروه ۲۱۱ نفره زندانیانی که روز شنبه بازگردانده شدند، مجموع اتباع افغانستانی استرداد شده از زندان‌های مختلف ایران در این عملیات اخیر به ۲۹۲ نفر رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که این زندانیان عمدتاً در زندان‌های استان‌های خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی نگهداری می‌شدند.

این روند انتقال با همکاری وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و کمیته انتقال زندانیان این کشور در حال انجام است.

برچسب ها: آزادی زندانیان افغانستانی ، زندانیان افغانستانی ، انتقال زندانیان افغانی
خبرهای مرتبط
سفر هیاتی از ایران به کابل
آزادی ۱۱ زندانی افغانستانی از پاکستان
بازگرداندن یک هزار زندانی افغانستانی‌ به کشور متبوع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد