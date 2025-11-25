باشگاه خبرنگاران جوان- در چارچوب اجرای موافقتنامه انتقال محکومین و در ادامه هماهنگیهای قضایی و اداری، ۸۱ زندانی اتباع افغانستانی از ایران به افغانستان استرداد شدند.
بر اساس گزارش سفارت طالبان در تهران، این اقدام، دومین مرحله از انتقال زندانیان در هفته اخیر محسوب میشود. این زندانیان که به اتهامات مختلف در ایران حکم حبس دریافت کرده بودند، پس از طی کامل مراحل قانونی، به طور رسمی به نمایندگان طالبان تحویل داده شدند.
با احتساب گروه ۲۱۱ نفره زندانیانی که روز شنبه بازگردانده شدند، مجموع اتباع افغانستانی استرداد شده از زندانهای مختلف ایران در این عملیات اخیر به ۲۹۲ نفر رسید. گزارشها حاکی از آن است که این زندانیان عمدتاً در زندانهای استانهای خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی نگهداری میشدند.
این روند انتقال با همکاری وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و کمیته انتقال زندانیان این کشور در حال انجام است.