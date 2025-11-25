مدیرکل حج و زیارت استان قم با تاکید بر اینکه فعالیت کاروان‌های آزادبر در اعزام زائران به عتبات عالیات باید ساماندهی و شناسنامه‌دار شود، گفت نبودِ مجوز رسمی برای این گروه‌ها می‌تواند زائران را با خطرات جدی و مشکلات پیگیری مواجه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نوفرستی گفت: بخش مهم مأموریت حج و زیارت، مدیریت سفر‌های عتبات عالیات و فراهم‌کردن امکان تشرف ایمن و منظم مشتاقان زیارت است. در این میان، یکی از چالش‌های جدی، فعالیت برخی اشخاص یا گروه‌ها به‌صورت آزاد و بدون مجوز قانونی است؛ اقدامی که در قم نمود بیشتری دارد و لزوم ساماندهی آن بیش از گذشته احساس می‌شود.

 مدیرکل حج و زیارت استان قم با بیان اینکه فعالیت آزادبر‌ها به دلیل فقدان چارچوب رسمی، در مواقع بروز مشکل زائران را با شرایط سختی برای پیگیری مواجه می‌کند، افزود: رویکرد حج و زیارت بر «ساماندهی ایجابی» می‌باشد؛ یعنی هدف این است که همه فعالان این حوزه شناسنامه‌دار شوند و فعالیت خود را زیر چتر نظارتی دولت و سازمان حج و زیارت ادامه دهند.

نوفرستی تأکید کرد که هیچ ممانعتی برای ادامه فعالیت آنان وجود ندارد، به‌شرط آنکه در چارچوب قانونی عمل کنند و حقوق زائران حفظ شود.

مدیرکل حج و زیارت استان قم با اشاره به آمار اعزام زائران گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود سه هزار زائر قمی از طریق پرواز‌های هوایی و بیش از هشت هزار نفر نیز به‌صورت زمینی راهی عتبات عالیات شده‌اند و این روند هفته‌ای و روزانه ادامه دارد.

 مدیرکل حج و زیارت استان قم افزود: دفاتر زیارتی قم از آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های اعزام برخوردارند و زیرساخت‌های سفر به‌صورت مستمر در حال تقویت است.

نوفرستی همچنین به ساختار دفاتر زیارتی استان اشاره کرد و گفت: شرکت مرکزی کارگزاران قم با عضویت ۷۰ دفتر زیارتی و پنج شرکت مجری، مسئولیت تأمین پرواز، هتل و بسته‌های متنوع سفر را برعهده دارد.

 مدیرکل حج و زیارت استان قم از اضافه شدن یک شرکت مجری جدید نیز خبر داد و عنوان کرد: ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌ها موجب افزایش کیفیت خدمات و امکان انتخاب گسترده‌تر برای زائران مشتاق زیارت حضرت سیدالشهدا و حضرت امیرالمؤمنین (ع) خواهد شد.

نوفرستی مشارکت دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و مجموعه‌های صنفی را فرصت مهمی برای مدیریت بهتر اعزام‌ها دانست و گفت: همکاری‌های جدید امکان می‌دهد زائران این بخش‌ها نیز با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق، راهی عتبات شوند و تشرفی آرام و قابل‌اعتماد را تجربه کنند.

مدیرکل حج و زیارت قم در پایان با اشاره به مأموریت این نهاد در حوزه‌های حج تمتع، عمره و عتبات عالیات گفت: با همکاری دستگاه‌ها و همراهی رسانه‌ها، تلاش می‌کنیم روند تشرف زائران تسهیل شود و سفر‌های زیارتی با آرامش، امنیت و رضایتمندی بیشتری همراه باشد.

منبع:روابط عمومی حج وزیارت  استان قم

برچسب ها: حج وزیارت ، اعزام زائران
خبرهای مرتبط
زائران قمی با ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به مرقد امام راحل اعزام می شوند
نماینده ولی‌فقیه در حج و زیارت:
سهمیه اختصاص‌یافته به زائران ایرانی در حج تمتع امسال ۸۵ هزار نفر است
نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت:
سهمیه حج ایران باید متناسب با جمعیت افزایش یابد
کاهش ۱۵ درصدی اعزام زائران با ناوگان عمومی از قم به مرزهای اربعینی
مدیرکل حج و زیارت قم:
هیچ محدودیتی برای اعزام متقاضیان عمره مفرده در قم وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
آخرین اخبار
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
تاکید دولت بر حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات قم