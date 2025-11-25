باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نوفرستی گفت: بخش مهم مأموریت حج و زیارت، مدیریت سفر‌های عتبات عالیات و فراهم‌کردن امکان تشرف ایمن و منظم مشتاقان زیارت است. در این میان، یکی از چالش‌های جدی، فعالیت برخی اشخاص یا گروه‌ها به‌صورت آزاد و بدون مجوز قانونی است؛ اقدامی که در قم نمود بیشتری دارد و لزوم ساماندهی آن بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت استان قم با بیان اینکه فعالیت آزادبر‌ها به دلیل فقدان چارچوب رسمی، در مواقع بروز مشکل زائران را با شرایط سختی برای پیگیری مواجه می‌کند، افزود: رویکرد حج و زیارت بر «ساماندهی ایجابی» می‌باشد؛ یعنی هدف این است که همه فعالان این حوزه شناسنامه‌دار شوند و فعالیت خود را زیر چتر نظارتی دولت و سازمان حج و زیارت ادامه دهند.

نوفرستی تأکید کرد که هیچ ممانعتی برای ادامه فعالیت آنان وجود ندارد، به‌شرط آنکه در چارچوب قانونی عمل کنند و حقوق زائران حفظ شود.

مدیرکل حج و زیارت استان قم با اشاره به آمار اعزام زائران گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود سه هزار زائر قمی از طریق پرواز‌های هوایی و بیش از هشت هزار نفر نیز به‌صورت زمینی راهی عتبات عالیات شده‌اند و این روند هفته‌ای و روزانه ادامه دارد.

مدیرکل حج و زیارت استان قم افزود: دفاتر زیارتی قم از آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های اعزام برخوردارند و زیرساخت‌های سفر به‌صورت مستمر در حال تقویت است.

نوفرستی همچنین به ساختار دفاتر زیارتی استان اشاره کرد و گفت: شرکت مرکزی کارگزاران قم با عضویت ۷۰ دفتر زیارتی و پنج شرکت مجری، مسئولیت تأمین پرواز، هتل و بسته‌های متنوع سفر را برعهده دارد.

مدیرکل حج و زیارت استان قم از اضافه شدن یک شرکت مجری جدید نیز خبر داد و عنوان کرد: ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌ها موجب افزایش کیفیت خدمات و امکان انتخاب گسترده‌تر برای زائران مشتاق زیارت حضرت سیدالشهدا و حضرت امیرالمؤمنین (ع) خواهد شد.

نوفرستی مشارکت دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و مجموعه‌های صنفی را فرصت مهمی برای مدیریت بهتر اعزام‌ها دانست و گفت: همکاری‌های جدید امکان می‌دهد زائران این بخش‌ها نیز با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق، راهی عتبات شوند و تشرفی آرام و قابل‌اعتماد را تجربه کنند.

مدیرکل حج و زیارت قم در پایان با اشاره به مأموریت این نهاد در حوزه‌های حج تمتع، عمره و عتبات عالیات گفت: با همکاری دستگاه‌ها و همراهی رسانه‌ها، تلاش می‌کنیم روند تشرف زائران تسهیل شود و سفر‌های زیارتی با آرامش، امنیت و رضایتمندی بیشتری همراه باشد.

