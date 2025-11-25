ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، روند طبقه‌بندی برخی شاخه‌های اخوان‌المسلمین در لبنان، مصر و اردن را به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که روند طبقه‌بندی برخی شاخه‌های جماعت اخوان‌المسلمین به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» را آغاز می‌کند.

در این فرمان آمده است: «این فرمان روندی را آغاز می‌کند که بر اساس آن برخی شاخه‌ها یا زیرمجموعه‌های اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناخته می‌شوند» و به‌طور ویژه به شاخه‌های اخوان‌المسلمین در لبنان، مصر و اردن اشاره شده است.

در فرمان اجرایی ترامپ ادعا شده که این شاخه‌ها «خشونت، بی‌ثبات‌سازی و اقداماتی را که به مناطقشان، شهروندان آمریکا و منافع آن آسیب می‌زند، مرتکب می‌شوند، تسهیل می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند.»

این فرمان اجرایی، مارکو روبیو وزیر خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا را مامور کرده است تا با همکاری پم باندی دادستان کل و تولسی گابارد مدیر دستگاه اطلاعات ملی امریکا، گزارشی جامع درباره شاخه‌های اخوان المسلمین که تروریستی تلقی می‌شوند، تهیه کنند.

 براساس این فرمان، وزارتخانه‌های امریکا ملزم هستند ظرف ۴۵ روز پس از دریافت این گزارش، تدابیر لازم را در صورتی که توجیهی برای تروریستی نامیدن اخوان المسلمین وجود داشته باشد، اتخاذ کنند.

هدف نهایی از این اقدام، از بین بردن توان شاخه‌هایی که تروریستی تشخیص داده می‌شوند و محروم کردن آنها از منابع و پایان دادن به هرگونه تهدید از سوی آنان علیه شهروندان آمریکایی و امنیت ملی آمریکا اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری عراق

برچسب ها: اخوان المسلمین ، رئیس جمهور آمریکا
خبرهای مرتبط
آمریکا و اوکراین پیش‌نویس جدید طرح صلح ۱۹ ماده‌ای را تدوین کردند
شی به ترامپ: روابط چین و آمریکا از شتابی مثبت برخوردار است
کاراکاس: واشنگتن تحریم‌هایی را علیه یک «نهاد غیرموجود» اعمال خواهد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد