باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا فرمان اجراییای را امضا کرد که روند طبقهبندی برخی شاخههای جماعت اخوانالمسلمین بهعنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» را آغاز میکند.
در این فرمان آمده است: «این فرمان روندی را آغاز میکند که بر اساس آن برخی شاخهها یا زیرمجموعههای اخوانالمسلمین بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی شناخته میشوند» و بهطور ویژه به شاخههای اخوانالمسلمین در لبنان، مصر و اردن اشاره شده است.
در فرمان اجرایی ترامپ ادعا شده که این شاخهها «خشونت، بیثباتسازی و اقداماتی را که به مناطقشان، شهروندان آمریکا و منافع آن آسیب میزند، مرتکب میشوند، تسهیل میکنند یا از آن حمایت میکنند.»
این فرمان اجرایی، مارکو روبیو وزیر خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا را مامور کرده است تا با همکاری پم باندی دادستان کل و تولسی گابارد مدیر دستگاه اطلاعات ملی امریکا، گزارشی جامع درباره شاخههای اخوان المسلمین که تروریستی تلقی میشوند، تهیه کنند.
براساس این فرمان، وزارتخانههای امریکا ملزم هستند ظرف ۴۵ روز پس از دریافت این گزارش، تدابیر لازم را در صورتی که توجیهی برای تروریستی نامیدن اخوان المسلمین وجود داشته باشد، اتخاذ کنند.
هدف نهایی از این اقدام، از بین بردن توان شاخههایی که تروریستی تشخیص داده میشوند و محروم کردن آنها از منابع و پایان دادن به هرگونه تهدید از سوی آنان علیه شهروندان آمریکایی و امنیت ملی آمریکا اعلام شده است.
منبع: خبرگزاری عراق