باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با صدور پیامی، خواستار همبستگی و حمایت جهانی از زنان و دختران در افغانستان شد.
بخش زنان سازمان ملل (UN Women) روز سهشنبه با نشر پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که تجدید همبستگی جهانی و حفاظت از حقوق زنان و دختران افغانستان یک ضرورت است.
در این پیام بر تأمین منابع مالی پایدار و انعطافپذیر برای مقابله با خشونتهای جنسیتی و همچنین پشتیبانی از سازمانهای محلی که توسط زنان مدیریت میشوند، تأکید گردید.
این نهاد بینالمللی همچنین دسترسی امن، عادلانه و فراگیر زنان به فضای دیجیتال را عاملی کلیدی برای توانمندسازی آنان و کاهش خشونت برشمرد.
سازمان ملل متحد از جامعه جهانی درخواست کرد تا «امروز و هر روز» با زنان و دختران افغانستان همصدا شده و از حقوق اساسی آنان حمایت کنند.