عضو شورای شهر تهران آخرین وضعیت پروژه میدان سپاه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام  سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تشریح آخرین وضعیت اجرای زیرگذر میدان سپاه با اشاره به سابقه طولانی گره ترافیکی این محدوده گفت: «به‌دلیل تلاقی بزرگراه صیاد شیرازی با میدان سپاه و ورود خودرو‌ها از خیابان طالقانی به مسیر جنوب به شمال صیاد، همواره ترافیک بسیار سنگینی در این نقطه شکل می‌گرفت که پس‌زدگی آن تا داخل بزرگراه صیاد امتداد پیدا می‌کرد. این وضعیت سال‌ها موجب نارضایتی جدی شهروندان شده بود.»

وی در صحن سیصد و هفتادو چهار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای یک زیرگذر جدید از سمت خیابان طالقانی به بزرگراه صیاد، افزود: «این طرح از سال گذشته آغاز شده و به‌دلیل شرایط بسیار پیچیده ترافیکی محدوده، در پنج فاز و با هماهنگی پلیس راهور در حال اجراست. کار در چنین شرایطی فوق‌العاده سخت و دشوار است و مدیریت جریان ترافیک همزمان با اجرای عملیات عمرانی نیازمند هماهنگی لحظه‌به‌لحظه است.»

آقامیری طول کل پروژه را ۵۵۰ متر اعلام کرد و افزود: بخش اصلی پروژه شامل ۲۴۰ متر زیرگذر سرپوشیده است. درحال‌حاضر بخش زیادی از زیرگذر تکمیل شده، عملیات خاک‌برداری بخش پایانی در حال انجام است.

او یکی از چالش‌های مهم پروژه را تاسیسات آب و گاز در مسیر پروژه نامید که نیاز به همکاری بیشتر دستگاه‌های مربوطه دارد.

رییس کمیته عمران و زیر ساخت شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های معونت فنی و عمران شهرداری تهران گفت: «تمام تلاش این است که کار با حداقل مشکلات و زحمت برای مردم انجام شود. امیدواریم با تداوم کار جهادی، تا پایان سال پروژه به اتمام و بهره برداری برسد.

برچسب ها: شورای شهر ، پروژه عمرانی
