باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -با گذشت بیش از یک‌سال‌ونیم از افتتاح دبستان شهید سلیمانی در شهر جعفریه قم، مسیر دسترسی به این مدرسه همچنان خاکی و بیابانی و پیگیری اولیا و مسئولان این مدرسه هم بی پاسخ مانده است است.

این وضعیت نه‌تنها تردد دانش‌آموزان را دشوار کرده بلکه به محل پرسه سگ‌های ولگرد تبدیل شده و نگرانی‌های جدی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.

وعده‌های شهرداری جعفریه برای آسفالت این راه پس از یک‌سال‌ونیم هنوز محقق نشده و خانواده‌ها از بی‌توجهی مسئولان گلایه دارند.

از همان روز افتتاح در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ وعده‌هایی برای آسفالت مسیر حدود ۳۰۰ متری مدرسه داده شد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

مادر یکی از دانش‌آموزان می‌گوید: هر روز با ترس بچه‌ام را به مدرسه می‌فرستم. مسیر خاکی و سگ‌های ولگرد امنیتی برای کودکان نگذاشته‌اند.

مدیر مدرسه می گوید:مسیر مدرسه هم برای دانش آموزان و اولیا نامناسب و خاکی است حتی برای ساکنان محله گردو غبار آسیب های زیادی دارد.

یکی از اهالی محله تأکید می‌کند: بارها به شهرداری مراجعه کردیم، اما فقط وعده شنیدیم. مگر آسفالت چند متر مسیر چقدر هزینه دارد؟

پدر یکی از دانش آموزان گلایه دارد: پیگیری‌های مکرر ما نتیجه‌ای نداشته. دانش‌آموزان حق دارند در محیطی امن و مناسب درس بخوانند.

حسین شیخ، شهردار جعفریه در پاسخ به این گلایه‌ها به خبرنگار ما گفت:قرار بود قبل از آغاز سال تحصیلی جدید مسیر دسترسی و دو کوچه منتهی به مدرسه آسفالت شود، اما به دلیل مشکلات فنی و نبود اعتبارات موفق نشدیم.

او وعده داد:طی جلسات اخیر، تأمین اعتبار انجام شده و حداکثر ظرف دو ماه آینده عملیات آسفالت آغاز خواهد شد.

در حالی‌که خانواده‌ها و دانش‌آموزان هر روز با مشکلات تردد و تهدیدهای امنیتی مواجه‌اند، وعده‌های مسئولان همچنان روی کاغذ باقی مانده است. اهالی جعفریه امیدوارند این بار وعده شهرداری عملی شود و پایان دغدغه طولانی دانش‌آموزان رقم بخورد.