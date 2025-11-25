باشگاه خبرنگاران جوان - روابطعمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: براساس نظام رتبهبندی دانشگاههای جهان (شانگهای) در سال ۲۰۲۵، دانشگاه شیراز موفق شده است، در ۸ حوزه موضوعی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.
در این میان، بالاترین رتبه جهانی دانشگاه به حوزه «علوم دامپزشکی» (رتبه ۱۵۰-۱۰۱) و حوزههای «مهندسی عمران» و «علوم و فناوری دستگاهها» (رتبه ۲۰۰-۱۵۱) تعلق دارد. همچنین دانشگاه شیراز در حوزه موضوعی «علوم دامپزشکی»، رتبه نخست ملی را در میان ۳ دانشگاه کشور حاضر در این رتبهبندی به دست آورده است.
نظام رتبهبندی دانشگاههای جهان (شانگهای) در سال ۲۰۲۵، نهمین رتبهبندی موضوعی خود در سطح جهانی را منتشر کرده است. این نظام، دانشگاهها را در ۵۷ حوزه موضوعی رتبهبندی میکند.
منبع: دانشگاه شیراز