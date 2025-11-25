دانشگاه شیراز طی دو سال متوالی، موفق به کسب رتبه نخست ملی در رتبه‌بندی موضوعی جهانی شانگهای۲۰۲۵، در حوزه موضوعی «علوم دامپزشکی» شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط‌عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: براساس نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (شانگهای) در سال ۲۰۲۵، دانشگاه شیراز موفق شده است، در ۸ حوزه موضوعی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.

در این میان، بالاترین رتبه جهانی دانشگاه به حوزه «علوم دامپزشکی» (رتبه ۱۵۰-۱۰۱) و حوزه‌های «مهندسی عمران» و «علوم و فناوری دستگاه‌ها» (رتبه ۲۰۰-۱۵۱) تعلق دارد. همچنین دانشگاه شیراز در حوزه موضوعی «علوم دامپزشکی»، رتبه نخست ملی را در میان ۳ دانشگاه کشور حاضر در این رتبه‌بندی به دست آورده است.

نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (شانگهای) در سال ۲۰۲۵، نهمین رتبه‌بندی موضوعی خود در سطح جهانی را منتشر کرده است. این نظام، دانشگاه‌ها را در ۵۷ حوزه موضوعی رتبه‌بندی می‌کند.

منبع: دانشگاه شیراز

برچسب ها: دانشگاه شیراز ، دانشگاه برتر جهان ، رتبه بندی موضوعی
خبرهای مرتبط
هاشمی:
همایش‌های علمی؛ پلی برای بهره‌گیری از حکمت بزرگان
دانشگاه‌ها اقتصاد جذب دانشجوی بین‌الملل را جدی بگیرند
بورس صنعت و مشاغل؛ پلی میان دانشگاه و بازار کار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری قاتل ۲۶ ساله در بلوار رحمت شیراز
بازگشت ۸ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان اضافه‌دریافتی به بیماران فارس
بسیج همواره نخستین نیروی حاضر در میدان و پشتوانه پایدار انقلاب اسلامی
پایش هوشمند حریق در فارس با همکاری اپراتورهای ارتباطی و اداره کل منابع طبیعی
آخرین اخبار
دستگیری قاتل ۲۶ ساله در بلوار رحمت شیراز
پایش هوشمند حریق در فارس با همکاری اپراتورهای ارتباطی و اداره کل منابع طبیعی
بسیج همواره نخستین نیروی حاضر در میدان و پشتوانه پایدار انقلاب اسلامی
بازگشت ۸ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان اضافه‌دریافتی به بیماران فارس