سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: مردم باید از خرید‌های هیجانی در ایامی که به عنوان جمعه سیاه معروف است پرهیز کرده و تنها از سایت‌های معتبر اقدام به خرید کنند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر تمامی حراج‌ها باید با تاییدیه اتحادیه مربوطه برگزار شوند. این مجوز شامل تایید برگزاری حراج و میزان تخفیف‌ها است.

وی ادامه داد: تخفیف‌ها معمولاً باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باشند. این موضوع باعث می‌شود تا مشتریان از تخفیف‌های واقعی بهره‌مند شوند.

او بیان کرد: بازرسی‌های دوره‌ای توسط نمایندگان اتحادیه انجام می‌شود. این بازرسی‌ها شامل بررسی مجوزها و احراز هویت برندها است. در صورتی که حراجی مجوز نداشته باشد، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته و همچنین امسال، بازرسان در گشت‌های مختلف در صبح و بعدظهر به کنترل وضعیت حراج‌ها پرداخته‌اند و تعدادی پرونده برای کسانی که مجوز نداشتند، تشکیل شده است.

امیدوار با اشاره به اینکه باید مردم از خریدهای هیجانی در این ایام پرهیز کنند گفت: خریداران باید از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و با دقت مجوز حراج‌ها را بررسی کنند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: هر واحد صنفی که حراج برگزار می‌کند، باید پروانه کسب معتبر داشته باشد. این پروانه نشان‌دهنده تاییدیه اتحادیه است و تضمین می‌کند که قیمت‌ها و تخفیف‌ها واقعی هستند.

او بیان کرد: برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت بر حراج‌ها امری ضروری است. خریداران باید با دقت عمل کنند و از خرید در حراج‌های غیرمجاز خودداری نمایند.

 

 

برچسب ها: صنعت ، توسعه تجارت
Italy
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
جمعه سیاه دیگه چیه ؟؟
ما که هرچی بخواهیم از همین مغازه تو محلمون میخریم
اون تا بتونه گرون‌ میاندازه بهمون
تا منو میبینه از راه دور بهم لبخند میزنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هیجانی؟از در خانه جرات نمی کنم برم بیرون، یه موقع گشنه نشم و غذا بخوام
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
هیجانی ترین خریدم این بود رفتم ساندویچی یه فلافل بگیرم گفت چند قرصه بدم هول شدم گفتم 5 قرصه؛ هنوزم پشیمونم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
پول کجا بود دلت خوشه...
۰
۵
پاسخ دادن
