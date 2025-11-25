باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر تمامی حراجها باید با تاییدیه اتحادیه مربوطه برگزار شوند. این مجوز شامل تایید برگزاری حراج و میزان تخفیفها است.
وی ادامه داد: تخفیفها معمولاً باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باشند. این موضوع باعث میشود تا مشتریان از تخفیفهای واقعی بهرهمند شوند.
او بیان کرد: بازرسیهای دورهای توسط نمایندگان اتحادیه انجام میشود. این بازرسیها شامل بررسی مجوزها و احراز هویت برندها است. در صورتی که حراجی مجوز نداشته باشد، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
وی توضیح داد: در سالهای گذشته و همچنین امسال، بازرسان در گشتهای مختلف در صبح و بعدظهر به کنترل وضعیت حراجها پرداختهاند و تعدادی پرونده برای کسانی که مجوز نداشتند، تشکیل شده است.
امیدوار با اشاره به اینکه باید مردم از خریدهای هیجانی در این ایام پرهیز کنند گفت: خریداران باید از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و با دقت مجوز حراجها را بررسی کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: هر واحد صنفی که حراج برگزار میکند، باید پروانه کسب معتبر داشته باشد. این پروانه نشاندهنده تاییدیه اتحادیه است و تضمین میکند که قیمتها و تخفیفها واقعی هستند.
او بیان کرد: برای حفاظت از حقوق مصرفکنندگان، نظارت بر حراجها امری ضروری است. خریداران باید با دقت عمل کنند و از خرید در حراجهای غیرمجاز خودداری نمایند.