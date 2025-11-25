باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رویترز، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت که «تهدید اصلی برای کشورها در اروپا، روسیه است و اوکراین به تضمینهای امنیتی نیاز دارد.»
مکرون خاطرنشان کرد که «این به اروپا بستگی دارد که چگونه از داراییهای مسدود شده روسیه استفاده کند» و افزود که «طرح صلح آمریکا برای اوکراین در مسیر درستی حرکت میکند، اما مواردی وجود دارد که نیاز به بهبود دارند.»
او در پایان ادعا کرد که کشورهای اروپایی برای اوکراین صلح میخواهند، نه تسلیم».
طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، که اغلب به عنوان طرح ترامپ از آن یاد میشود، در هفته گذشته کانون توجه مذاکرات فشرده بین واشنگتن، کییف و شرکای اروپایی بود و جنجالهای زیادی آفرید.
نسخه اولیه این طرح که شامل ۲۸ ماده بود، و گزارش شده بود که امتیازات بزرگی به روسیه میدهد، مانند واگذاری بخشی از قلمرو، کاهش قابل توجه ارتش اوکراین و تعهد به عدم پیوستن به ناتو، از سوی کییف و متحدان اروپایی آن به عنوان طرحی که بیش از حد به نفع مسکو است، مورد انتقاد قرار گرفت و عملا به منزله «تسلیم» تلقی شد.
در پی ضربالاجل تعیین شده توسط رئیسجمهور آمریکا و مذاکرات پرفشار در ژنو، تیمهای آمریکایی و اوکراینی پیشنویس طرح را مورد بازنگری جدی قرار دادند. در نتیجه این مذاکرات، تعداد بندهای طرح اولیه از ۲۸ به حدود ۱۹ بند کاهش یافت و برخی از موارد حساس مانند محدودیتهای ناتو و تعیین مرزهای جدید برای مذاکرات بعدی کنار گذاشته شد.
منبع: النشره