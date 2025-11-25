رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه روسیه «تهدید اصلی» برای کشور‌های اروپایی است، خواستار اعطای تضمین‌های امنیتی به اوکراین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش رویترز، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت که «تهدید اصلی برای کشور‌ها در اروپا، روسیه است و اوکراین به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد.»

مکرون خاطرنشان کرد که «این به اروپا بستگی دارد که چگونه از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند» و افزود که «طرح صلح آمریکا برای اوکراین در مسیر درستی حرکت می‌کند، اما مواردی وجود دارد که نیاز به بهبود دارند.»

او در پایان ادعا کرد که کشورهای اروپایی برای اوکراین صلح می‌خواهند، ​​نه تسلیم».

طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، که اغلب به عنوان طرح ترامپ از آن یاد می‌شود، در هفته گذشته کانون توجه مذاکرات فشرده بین واشنگتن، کی‌یف و شرکای اروپایی بود و جنجال‌های زیادی آفرید.

نسخه اولیه این طرح که شامل ۲۸ ماده بود، و گزارش شده بود که امتیازات بزرگی به روسیه می‌دهد، مانند واگذاری بخشی از قلمرو، کاهش قابل توجه ارتش اوکراین و تعهد به عدم پیوستن به ناتو، از سوی کی‌یف و متحدان اروپایی آن به عنوان طرحی که بیش از حد به نفع مسکو است، مورد انتقاد قرار گرفت و عملا به منزله «تسلیم» تلقی شد.

در پی ضرب‌الاجل تعیین شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا و مذاکرات پرفشار در ژنو، تیم‌های آمریکایی و اوکراینی پیش‌نویس طرح را مورد بازنگری جدی قرار دادند. در نتیجه این مذاکرات، تعداد بند‌های طرح اولیه از ۲۸ به حدود ۱۹ بند کاهش یافت و برخی از موارد حساس مانند محدودیت‌های ناتو و تعیین مرز‌های جدید برای مذاکرات بعدی کنار گذاشته شد.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
اوکراین در دوراهی شرافت و شراکت + فیلم
اوکراین در تنگنای صلح + فیلم
سفر دو مقام ارشد اروپایی به واشنگتن پس از مذاکرات ژنو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
اروپا جنایتکار خودش از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه بوده است.
۱۳:۲۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار خودش از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
اروپا با پیروی از سیاست آمریکا در حال خودزنی است!.
۰
۱
پاسخ دادن
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد